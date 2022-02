AMMAN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat Russland angesicht weiterer militärischer Aktivitäten im Konflikt mit der Ukraine zum Dialog aufgerufen. Man erlebe auf militärischer Ebene keine Anzeichen für Deeskalation, ganz im Gegenteil, "der russische Truppenaufbau geht weiter", kritisierte die Grünen-Politikerin am Freitag nach einem Gespräch mit ihrem Amtskollegen Aiman al-Safadi in der jordanischen Hauptstadt Amman. "Deswegen bereiten wir uns wie auch schon in den vergangenen Wochen intensiv auf alle Szenarien vor, natürlich in enger Abstimmung mit unseren Partnern" etwa innerhalb der Europäischen Union.

Deutlich sei: "Es gibt eine rote Linie. Das ist die Souveränität der Ukraine", sagte Baerbock. Man bereite sich auf alle Szenarien vor, "mit allen Maßnahmen, mit aller Härte". Zugleich arbeite man aber auch mit allen Mitteln am Dialog, um am Verhandlungstisch zu bleiben. "Denn wir wissen, dass der diplomatische Weg die einzige Lösung ist, um für Frieden dort vor Ort zu sorgen." Deshalb reise Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Montag in die ukrainische Hauptstadt Kiew und im direkten Anschluss nach Moskau.

Die Gespräche im Normandie-Format am Donnerstag in Berlin seien nicht einfach gewesen, sagte Baerbock. Es sei aber wichtig, "dass wir überhaupt gemeinsam an einem Tisch sitzen. Das hat es über zwei Jahre nicht gegeben." Daher sei es gut gewesen, "dass zumindest vereinbart worden ist, dass alle Teilnehmer an den Minsker Vereinbarungen festhalten" wollten und "dass wir den Faden nicht abreißen lassen". Die nächsten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich sollen im März stattfinden./bk/cir/DP/eas