Berlin (ots) -ERGÄNZUNG: Folgende Politikerinnen und Politiker haben u.a. Interviews im Rahmen der Berichterstattung von WELT Nachrichtensender zur Bundespräsidentenwahl am Sonntag zugesagt:8.15 Uhr Gerhard Trabert, Kandidat (Die Linke)11.15 Uhr Dietmar Bartsch (Die Linke)11.30 Uhr Markus Söder (CSU)11.30 Uhr Malu Dreyer (SPD)11.30 Uhr Daniel Günther (CDU)11.45 Uhr Christian Dürr (FDP)12.45 Uhr Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen)13.00 Uhr Stefanie Gebauer, Kandidatin (Freie Wähler)13.15 Uhr Michael Kretschmer (CDU)13.45 Uhr Janine Wissler (Die Linke)14.30 Uhr Lars Klingbeil (SPD)15.00 Uhr Max Otte, Kandidat für die AfD (CDU)WELT Nachrichtensender berichtet am Sonntag, den 13. Februar, ab 11.45 Uhr live über die Wahl des Bundespräsidenten. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier (SPD), Stefanie Gebauer (Freie Wähler), Max Otte für die AfD und Gerhard Trabert (Die Linke).Im WELT Nachrichtenstudio informieren der Stellvertretende WELT-Chefredakteur Robin Alexander, Moderator Thomas Klug und Moderatorin Angela Knäble über alle News und Hintergründe zur Wahl des höchsten deutschen Staatsamtes durch die 17. Bundesversammlung. In Berlin sind Reporterin Christina Lewinsky und die Reporter Daniel Franz sowie Achim Unser vor Ort."Wahl des Bundespräsidenten" am Sonntag, 13. Februar 2022 ab 11.45 Uhr auf WELT Nachrichtensender sowie im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.Pressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Dokukathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5144620