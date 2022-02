Munster (ots) -Am 7. Februar hat die Bundesministerin der Verteidigung, Christine Lambrecht, eine Verstärkung der Enhanced Forward Presence Battle Group in Litauen angekündigt. Deutschland entsendet rund 350 Soldatinnen und Soldaten mit rund 100 Fahrzeugen mit unterschiedlichen Waffensystemen ab dem 14. Februar ins Baltikum. Den Schwerpunkt bildet die Artillerie des Heeres mit ihren Panzerhaubitzen. Darüber hinaus bestehen die Verstärkungskräfte unter anderem aus Aufklärungs-, ABC-Abwehr-, Feldjäger- und Sanitätskräften. Mit der Verlegung dieser Fähigkeiten stärkt die Bundeswehr den Kräftebeitrag an der NATO-Ostflanke und sendet ein deutliches Signal der Geschlossenheit des Bündnisses.Als ersten Teil der Verstärkung verlädt das Artillerielehrbataillon 325 am 14. Februar sechs Panzerhaubitzen 2000 in Munster auf Schwerlasttransporter. Diese begeben sich dann auf den Marsch nach Litauen.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, die Verladung des Großgerätes am kommenden Montag zu begleiten.Ort: Hindenburg-KaserneSoltauer Straße 34529633 MunsterZeit: 14.02.2022, 11 UhrBitte akkreditieren Sie sich dazu bis Sonntag, 13. Februar 2022, 18 Uhr, mit beiliegendem Formular beim Presse- und Informationszentrum des Heeres.Zeitnah wird Ihnen eine weitere Mitteilung für einen Pressetermin zugehen, der im Raum des Truppenübungsplatzes Jägerbrück bei Torgelow stattfinden wird. Hier werden sich die Verstärkungskräfte in einem Sammelraum auf den Weitermarsch nach Litauen vorbereiten.Pressekontakt:Kommando HeerPresse- und informationszentrum HeerPrötzeler Chaussee 2515344 StrausbergTel. +49 (0) 3341 58 - 1521Fax +49 (0) 3341 5818 - 1562E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5144630