Über gekaperte Konten einer Lernplattform wurden Drohungen zu Amokläufen und anderen Verbrechen verschickt. Die Polizei reagierte mit Hausdurchsuchungen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Polizei hat vier Wohnungen in drei Bundesländern wegen des Verdachts auf Internetkriminalität durchsucht. Wie die Kriminalpolizei Braunschweig am Freitag mitteilte, durchsuchten die Beamten am Donnerstag sowie am 19. Januar Anschriften in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Verdächtigen sollen Schüler-Konten auf der digitalen Lernplattform Iserv übernommen und mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...