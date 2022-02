Wien (www.fondscheck.de) - Eine Analyse des Research-Hauses Morningstar offenbart, dass eine Reihe von Fondsgesellschaften in Europa ihren Produkten ein "ESG-Upgrade" verpasst hat, so die Experten von "FONDS professionell".Ganze 1.800 Fonds seien demnach seit Inkrafttreten der EU-Offenlegungsverordnung in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitsorientierung hochgestuft worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...