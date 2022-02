Die Zinsen bleiben das beherrschende Thema an den US-Märkten und dass sie steigen, ist ausgemachte Sache. Allerdings sieht die US-Notenbank keinen Anlass für eine sofortige Anhebung, wie sie ein Fed-Offizieller am Vortag unter dem Eindruck hoher Inflationsdaten gefordert und damit für einen Kurssturz an den Märkten gesorgt hatte. Aktuell notiert der Future auf den Dow Jones rund 0,1 Prozent im Plus, für den S&P 500 geht es ebenfalls um 0,1 Prozent in die Höhe und auch der Nasdaq-Future gewinnt 0,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...