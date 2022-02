DJ TAGESVORSCHAU/Sonntag, 13. Februar, und Montag, 14. Februar

=== S O N N T A G, 13. Februar 2022 12:00 DE/Bundesversammlung, Wahl des Bundespräsidenten, Berlin M O N T A G, 14. Februar 2022 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Einbeck 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q, Mannheim 10:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Statement mit dem Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Meyer, Schwerin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Tag des deutschen Mittelstands (virtuell), u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Habeck (12:05); ab 18:00 Jahresempfang (virtuell), u.a. mit Bundesfinanzminister Lindner (18:15) 13:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pressestatement im Anschluss an den Besuch der MV Werften, Wismar 14:00 DE/designierter FDP-Generalsekretär Djir-Sarai, Statement nach Sitzungen von Vorstand und Präsidium, Berlin 15:00 US/3M Co, Strategie-Update und Ausblick (virtuell) 17:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede im Europaparlament zum 20. Jahrestag der Einführung des Euro-Bargelds, Straßburg *** 17:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im EU-Parlament zur Vorlage des EZB-Jahresberichts für 2020, Straßburg 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis, Clermont-Ferrand 17:45 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis, Paris *** 22:30 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H, Melbourne *** - UA/Bundeskanzler Scholz reist nach Kiew *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Februar ===

