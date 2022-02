Der Umbau der Chrysler-Minivans und Jaguar-SUVs, die Waymo für ihre Robo-Taxi-Flotte verwendet, geht langsam und nur in Handarbeit voran. Konkurrenten wie die GM-Tochter Cruise haben hier aufgrund der bereits bestehenden Produktionsstätten des US-Autobauers Vorteile. Dennoch zeigt eine am Donnerstag frisch vorgelegte Statistik, dass Waymo noch immer die Nase vorn hat.Die Google-Wochter Waymo hat die Zahl ihrer selbstfahrenden Autos in Kalifornien im vergangenen Jahr stark gesteigert. Insgesamt waren ...

