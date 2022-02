NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Freitag den Schrecken über die hohe Inflation und womöglich raschere und deutlichere Zinsschritte ein Stück weit verdaut. Nach dem Rückschlag am Donnerstag erholte sich der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial um 0,21 Prozent auf 35 314,56 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Plus von 0,6 Prozent ab.

Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 hielt sich am Freitag im frühen Geschäft stabil mit minus 0,03 Prozent auf 4502,62 Punkte. Der Technologie-Index Nasdaq 100 drehte nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und gab um 0,38 Prozent auf 14 649,32 Punkte nach, was ein leichtes Minus im Wochenverlauf bedeuten würde.

Tags zuvor war mit einem weiteren Preisauftrieb auf 7,5 Prozent im Januar die höchste Inflationsrate seit gut 40 Jahren veröffentlicht worden. Das Inflationsziel der US-Notenbank (Fed) liegt lediglich bei zwei Prozent. Die Währungshüter haben deshalb trotz der immer noch grassierenden Corona-Pandemie eine erste Leitzinserhöhung im März signalisiert, und angesichts der aktuellen Daten wächst der Druck zu handeln. Das verdeutlichte am Donnerstag auch der Präsident der Notenbank von St. Louis, James Bullard, mit seiner Äußerung, dass er eine Leitzinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli befürworte./ck/he

