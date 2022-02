Minus 35 Prozent innerhalb von zwei Tagen: Nach dem Kursrutsch vom Donnerstag ist der Kurs der Delivery Hero-Aktie am Freitag weiter eingebrochen. Mit einem Minus von zeitweise mehr als 13 Prozent ging es für das Papier des Essenslieferdienstes in Richtung der Marke von 40 Euro nach unten. Zuletzt konnte sich die Aktie etwas erholen, kostete aber am Nachmittag mit knapp 43 Euro immer noch sieben Prozent weniger als am Donnerstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...