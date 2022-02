DJ XETRA SCHLUSS/DAX hält sich wacker - Delivery Hero erneut schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es für den DAX am Freitag um 0,4 Prozent auf 15.425 Punkte nach unten. Auf Wochensicht notiert er aber 326 Punkte oder fast 2 Prozent im Plus - und das bei steigenden Zinsen. So erhöhte sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe in diesem Zeitraum von 0,20 Prozent auf 0,27. Das belegt, dass Aktienmärkte nicht zwangsläufig fallen müssen, wenn die Zinsen an den Anleihemärkten steigen und die Europäische Zentralbank (EZB) dieses Jahr den Einlagenzins nach oben nimmt.

Unterstützung lieferte die Berichtssaison der vergangenen Tage unter anderem mit Siemens und Linde, zum Wochenausklang überzeugten Mercedes-Benz. Delivery Hero verloren nach dem Kursdebakel am Vortag weitere 11,8 Prozent, auf Wochensicht beträgt das Minus 28 Prozent.

Mercedes Benz fährt hohe Marge ein

Aus dem DAX legte Mercedes-Benz Group gute Geschäftszahlen vor, die Titel erhöhten sich um 6,7 Prozent. Hohe Preise für Neu- und Gebrauchtwagen haben den Stuttgartern im Schlussquartal 2021 einen überraschend hohen Gewinn beschert.

BMW schlossen nach dem erfolgreichen Abschluss der Brilliance-Transaktion 2,7 Prozent im Plus. BMW übernimmt die Mehrheit am chinesischen Joint Venture BMW Brilliance Automotive (BBA) und erzielt dadurch einen Sondergewinn in Milliardenhöhe.

Delivery Hero im freien Fall

Die Aktie von Delivery Hero schloss bei 41 Euro, zum Jahresstart kostete sie noch knapp über 100 Euro. Analysten senkten ihre Einstufungen und Kursziele teils massiv, und befinden sich damit, wie man an der Börse sagt, behind the curve. So wird im Handel auf die Analysten der Bank of America verwiesen, die das Votum zwar nur um eine Stufe auf "Neutral" nach "Buy" gesenkt haben, das Kursziel mit nun 56 nach 150 Euro aber nahezu gedrittelt haben sollen.

Nach guten vorläufigen Zahlen gewannen Rheinmetall 1,0 Prozent. Das operative Ergebnis für das abgelaufene Jahr fiel mit 595 Millionen Euro über der Marktschätzung von 570 Millionen ausgefallen. Carl Zeiss schlossen im TecDAX 3,3 Prozent tiefer, nachdem im ersten Quartal bei steigendem Umsatz die Marge fiel. Teamviewer kamen um 3,4 Prozent zurück, nachdem die Bank of America die Aktien auf "Underperform" nach "Neutral" abstufte.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.425,12 -0,4% -2,89% DAX-Future 15.392,00 -0,7% -2,79% XDAX 15.402,40 +0,1% -2,81% MDAX 33.403,54 -0,4% -4,90% TecDAX 3.339,57 -1,3% -14,81% SDAX 15.015,68 -1,0% -8,52% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,69 +27 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 16 24 0 5.264,6 100,1 94,7 MDAX 16 33 1 809,1 39,8 63,8 TecDAX 10 20 0 1.077,8 33,0 37,4 SDAX 23 46 1 224,3 16,9 20,1 ===

