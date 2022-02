Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen hat 2 % erreicht. Sie könnte hier eine Weile in einer engen Spanne um 2 % verharren, aber darüber hinaus halten die Analysten der ING einen Anstieg in den Bereich von 2,25 % für wahrscheinlich, da der Realzins aus dem tief negativen Bereich herauskommt. Was die Fed im März tut, ist von großer Bedeutung "Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...