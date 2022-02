Der amerikanische Präsident Jo Biden hat am Abend erneut vor einer Invasion der Ukraine durch russische Truppen gewarnt und für diesen Fall massive Sanktionen gegen Moskau angekündigt. Neben den USA hat nun auch Großbritannien seine Bürger aufgefordert, die Ukraine umgehen zu verlassen. An den New Yorker Aktienmärkten sorgt die Entwicklung für fallende Kurse.Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial büßte rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss 1,2 Prozent auf 34.829 Punkte ein. Das Wochenplus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...