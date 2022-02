Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 11 février/February 2022) The common shares of SWMBRD Sports Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

SWMBRD Sports Inc. is a British Columbia-based sporting goods company focused on developing, manufacturing, marketing, and selling aquatic sports products in the sporting goods and outdoor recreation industries. The Company's main asset is the 100% ownership of the SWMBRD aquatic sports board and multiple variants thereof, along with designs covering numerous related accessories.

_________________________________

Les actions ordinaires de SWMBRD Sports Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

SWMBRD Sports Inc. est une entreprise d'articles de sport basée en Colombie-Britannique qui se concentre sur le développement, la fabrication, la commercialisation et la vente de produits de sports aquatiques dans les industries des articles de sport et des loisirs de plein air. Le principal atout de la société est la propriété à 100 % de la planche de sports aquatiques SWMBRD et de ses multiples variantes, ainsi que des conceptions couvrant de nombreux accessoires connexes.

Issuer/Émetteur: SWMBRD Sports Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): SWIM Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 65 490 872 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 33 718 652 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés Diversifiées CUSIP: 78502J 10 7 ISIN: CA 78502J 10 7 5 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 16 février/February 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 28 février/February Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for SWIM. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com