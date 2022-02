CALHOUN, Georgia (USA), Feb. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) gab heute für das vierte Quartal 2021 einen Nettoertrag in Höhe von 189 Millionen USD und einen verwässerten Gewinn je Aktie (Earnings per Share, EPS) von 2,80 USD bekannt. Der bereinigte Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 199 Millionen USD und der EPS auf 2,95 USD. Der Nettoumsatz betrug im vierten Quartal 2021 2,8 Milliarden USD. Dies entspricht einem Anstieg von 4,5 %, wie ausgewiesen, und wechselkursbereinigt von 11,8 %. Im vierten Quartal 2020 beliefen sich der Nettoumsatz auf 2,6 Milliarden USD, der Nettoertrag auf 248 Millionen USD und der EPS auf 3,49 USD. Der bereinigte Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 252 Millionen USD und der EPS auf 3,54 USD.



In den zwölf Monaten zum 31. Dezember 2021 betrugen der Nettoertrag 1.033 Millionen USD und der EPS 14,94 USD. Der Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 1.027 Millionen USD und der EPS betrug 14,86 USD. Für den Zwölfmonatszeitraum des Jahres 2021 betrug der Nettoumsatz 11,2 Milliarden USD, was einen Anstieg um 17,3 % gegenüber dem Vorjahr darstellt, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 16 %. In den zwölf Monaten zum 31. Dezember 2020 wurden ein Nettoumsatz von etwa 9,6 Milliarden USD, ein Nettoertrag von 516 Millionen USD und ein EPS von 7,22 USD ausgewiesen. Der Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten und Leistungen belief sich auf 631 Millionen USD, bei einem EPS von 8,83 USD.

Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman and CEO, kommentierte die Ergebnisse von Mohawk Industries für das erste Quartal und das Gesamtjahr wie folgt: "Im Gesamtjahr hat sich die Geschäftstätigkeit von Mohawk erheblich verbessert. Unsere Betriebsmarge für das Jahr stieg enorm auf etwa 12 %. Unser bereinigtes Betriebsergebnis belief sich 2021 auf annähernd 1,4 Milliarden USD, bei einem bereinigten EBITDA von mehr als 1,9 Milliarden USD. Zusätzlich erzielten wir ein organisches Umsatzwachstum von 12 % und steigerten unsere bereinigte Marge um 270 Basispunkte gegenüber unseren Ergebnissen von 2019, vor der Pandemie. Wir beendeten das Jahr mit einer historisch starken Bilanz und kauften während des vierten Quartals etwa 2,4 Millionen zusätzliche Aktien zurück, womit sich die Gesamtzahl der während des Gesamtjahres zurückgekauften Aktien auf etwa 4,9 Millionen belief. Im Februar genehmigte der Vorstand zusätzliche Aktienrückkäufe in Höhe von 500 Millionen USD, um unser Vertrauen in die Stärke des Unternehmens zu bekräftigen und die Aktionärsrendite zu verbessern.

"Unser Umsatz im vierten Quartal blieb hoch, angetrieben durch ein solides Neu- und Umbau-Umfeld bei Wohnimmobilien. Auch der Umsatz im Gewerbebereich verbesserte sich, blieb jedoch weiterhin hinter dem Niveau vor der Pandemie zurück. Der Ertrag während des Quartals profitierte von Verbesserungen bei Preisen, Produktmix und Produktivität, wurde jedoch durch eine höhere Inflation und ein geringeres Volumen aufgrund weniger Tage innerhalb des Quartals im Vergleich zum Vorjahr geschmälert, in dem im Übrigen eine außergewöhnlich hohe saisonale Nachfrage zu verzeichnen war.

"Im Quartal stieg der Nettoumsatz unseres Segments Flooring Rest of the World um 5 %, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um etwa 14 %. Die Betriebsmarge des Segments belief sich auf 14,4 %, wie ausgewiesen, und bereinigt auf 14,8 %, beeinträchtigt durch die Inflation, weniger Liefertage sowie Lieferkettenprobleme, die im Quartal teilweise durch Gewinne aufgrund der Preisgestaltung und des Produktmixes ausgeglichen wurden. Ab dem dritten Quartal begannen die Materialkosten des Segments mit unvorhersehbarem Tempo zu steigen, was den Auswirkungen der Elektrizitäts-, Gas- und Materialknappheit geschuldet war. Trotz mehrerer Preisfestsetzungsmaßnahmen, um dies auszugleichen, läuft uns die Inflation nach wie vor davon, und wir haben weitere Preissteigerungen angekündigt, um diesen außergewöhnlichen Umständen Herr zu werden. Wir werden die Situation weiter beobachten und bei Bedarf zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Um unseren wachsenden Umsatz mit Premium-Laminat zu maximieren, erweiterten wir letztes Jahr unsere Pressenkapazität und investieren derzeit in eine neue Fertigungsanlage, die einen zusätzlichen Umsatz von 150 Millionen USD ermöglichen wird, wenn sie gegen Ende 2023 fertig gestellt ist. Wir verbessern unsere LVT-Prozesse weiter, trotz Materialengpässen, die unsere Produktion und unsere Verkäufe beschränkten. Während dieses gesamten Jahres werden wir unsere strategischen Übernahmen einer französischen MDF-Anlage und eines irischen Isoliermaterial-Herstellers optimieren, indem wir sie in unseren bestehenden Betrieb eingliedern und ihre Assets und Prozesse modernisieren.

"Im vierten Quartal stieg der Umsatz unseres Segments Global Ceramic um 3 %, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 10 %. Die Betriebsmarge des Segments belief sich auf 6,3 %, was aus Verbesserungen bei Produktivität, Preisgestaltung und Produktmix resultierte, geschmälert durch die europäische Gaskrise, die Inflation und eine normalere Saisonalität. Mexiko, Brasilien und Russland wiesen während des Quartals eine überdurchschnittliche Performance auf, trotz Absatzbeschränkungen in diesen Regionen aufgrund eingeschränkter Kapazitäten. Wir steigerten den Absatz und verbesserten den Produktmix durch unsere innovativen Boden-, Wand- und Mosaikprodukte, Quarz- und Porzellanfliesen sowie die Ausweitung unseres Angebots an Produkten für den Außenbereich. Die Inflation bei Material-, Arbeits- und Energiekosten zeigt weiterhin Auswirkungen auf unsere Keramikmärkte, und wir nehmen zusätzliche Preisanpassungen vor, um dies auszugleichen. In Europa sind die Erdgaspreise derzeit mehr als fünfmal höher als im letzten Jahr, und wir erwarten, dass unsere Preisgestaltung in der zweiten Hälfte dieses Jahres unsere Kosten widerspiegeln wird. Die zukünftigen Energiepreise in Europa werden von der Stabilität in der Region und davon abhängig sein, ob Russland sein Angebot erhöht. Als weltgrößter Hersteller von Keramikfliesen hat Mohawk viele Möglichkeiten, seine Position zu nutzen und Umsatz und Gewinn langfristig zu steigern. In Brasilien bauen wir derzeit ein neues Porzellanfliesenwerk, das in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres in Betrieb gehen sollte. In Mexiko weiten wir unsere Produktion von Mosaik- und Spezialprodukten aus. In Russland steigern wir unsere Porzellanfliesenkapazität durch eine neue Fertigungsanlage in diesem Jahr und eine weitere im Jahr 2023. In Europa erhöhen wir die Kapazität, um unser Porzellanplatten-, Außenbereichs- und Spezialfliesengeschäft auszuweiten, und in den USA fahren wir die Produktion unserer Quarzsteinarbeitsplatten hoch. Zusammen werden diese Erweiterungen einen zusätzlichen Umsatz in Höhe von etwa 300 Millionen USD generieren, wenn alle Fertigungsstätten voll betriebsbereit sind.

"Während des Quartals stieg der Umsatz unseres Segments Flooring North America um 5 %, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 12 % und die Betriebsmarge belief sich auf 9 %, was Verbesserungen bei Produktivität, Preisgestaltung und Produktmix zu verdanken war, teilweise ausgeglichen durch die Inflation und die Rückkehr zu einer normaleren Saisonalität. Der Erfolg unserer besonderen Produkte kam unserem Mix zugute, wobei manche Verbraucher günstigere Produkte wählten, um die Inflation auszugleichen. Während des Quartals erhöhten wir die Preise aufgrund einer höheren Energie- und Materialpreisinflation erneut. Mohawk ist das führende Unternehmen auf dem US-Laminatmarkt, und wir haben die Produktkategorie in allen Kanälen mit verbesserter Optik und Wasserdichtigkeit neu belebt. Wir steigern derzeit unsere Laminatkapazität, um 300 Millionen USD zusätzlichen Umsatz zu erzielen, und die erste Expansionsphase beginnt in diesem Quartal, gefolgt von der zweiten im Jahr 2023. LVT bleibt das am schnellsten wachsende Bodenbelagsprodukt auf dem Markt, und unsere LVT-Sparte verzeichnete ein starkes Wachstum im vierten Quartal, während wir die Produktion in unserem bestehenden Werk weiter verbesserten. Aktuell nehmen wir eine neue LVT-Fertigungsanlage in Betrieb, die den Umsatz um mehr als 160 Millionen USD steigern soll. Die ersten Maschinen werden gerade in der Anlage montiert, und das Projekt soll schrittweise während des zweiten Halbjahres 2023 abgeschlossen werden. Über diese Kapazitätssteigerungen hinaus tätigen wir auch viele Investitionen zur Kostensenkung, unter anderem in Projekte zur Fasernherstellung und zum Transport, die die Produktivität und Rentabilität des Segments innerhalb der kommenden zwei bis drei Jahre steigern sollen.

"Nach unserem Rekordjahr 2021 sehen wir voller Zuversicht dem zukünftigen Wachstum und der Rentabilität von Mohawk entgegen. In diesem Jahr wird ein BIP-Wachstum von etwa 3 bis 5 % in den meisten unserer Märkte erwartet, ebenso wie weiterhin hohe Verkaufszahlen bei Wohnimmobilien und eine Verbesserung im gewerblichen Bereich. Die Zinssätze werden vermutlich steigen, dürften jedoch auf historisch günstigem Niveau bleiben und den anhaltenden Verkauf und den Umbau von Wohnimmobilien stützen. Wir erwarten, dass sich die Inflation im Laufe des Jahres abschwächt und die Engpässe bei Arbeitskräften, Material und Energie zurückgehen. Dieses Jahr werden wir unsere gesamte Produktion in zahlreichen Produktkategorien verkaufen und unseren Produktmix und unsere Margen optimieren. Wir haben verschiedene Expansionsprojekte begonnen, um unseren Umsatz in diesen wachsenden Bereichen in diesem Jahr und darüber hinaus zu steigern. Die erhebliche kurzfristige Material-, Energie- und Transportpreisinflation wirkt sich auf all unsere Sparten aus, und wir überarbeiten unsere Produktzusammensetzungen, verringern die Ausgaben und verbessern die Effizienz, um diese auszugleichen. Derzeit nehmen wir Preiserhöhungen vor und haben weitere für zahlreiche Produkte und Regionen angekündigt. Wir werden unsere Preise bei Bedarf weiter anpassen und unsere Margen im Laufe der Zeit wiederherstellen. In Europa sind die Energiekosten drastisch gestiegen und haben auch zu Kostensteigerungen bei unseren Materialien geführt. Unser europäisches Keramikgeschäft war davon am stärksten betroffen, was im ersten Quartal voraussichtlich zu einem Minus von 40-45 Millionen USD nach Berücksichtigung von Preiserhöhungen führen wird. Angesichts dieser Faktoren rechnen wir damit, dass unser EPS im ersten Quartal 2,90 USD bis 3,00 USD betragen wird, ohne etwaige Restrukturierungsaufwendungen. In der zweiten Hälfte erwarten wir verbesserte Margen durch erhöhte Kapazitäten, eine Abschwächung der Inflation und eine erfolgreiche Preisanpassung.

"Basierend auf der Stärke unseres Unternehmens, unserer Produktvielfalt und geografischen Diversität, Investitionen in wachsende Kategorien und möglichen Übernahmen gehen wir langfristig von einem höheren Umsatzwachstum und größeren Margen aus. Bodenbeläge sind ein wesentlicher Teil bei Neu- und Umbau, und als weltgrößter Bodenbelaghersteller nimmt Mohawk eine führende Stellung in den wichtigsten Bodenbelagkategorien und in den wichtigsten Märkten weltweit ein. Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass unser Geschäft über diesen gesamten Konjunkturzyklus hinweg von einer starken Nachfrage profitieren wird. Aufgrund der aktuellen Wohnraumknappheit sollten die Bereiche des Neu- und Umbaus von Wohnimmobilien über viele Jahre hinweg florieren. Wir gehen davon aus, dass der gewerbliche Sektor mit der Zeit zu seinem historischen Wachstum zurückfinden und einen Nachholbedarf aufweisen wird, der eine erhebliche Geschäftsgelegenheit darstellen wird. Die nachhaltigen Produkte von Mohawk verbessern sowohl unsere Verkaufszahlen als auch unseren Gewinn, indem sie den umweltbewussten Endkunden von heute ansprechen. Während des vierten Quartals veröffentlichten wir unseren jährlichen Bericht zu Umwelt, Nachhaltigkeit und Governance, in dem das Engagement von Mohawk für die Produkt-Kreislaufwirtschaft und die Dekarbonisierung im Einzelnen beschrieben ist. Dieser ist auf unserer Anleger-Website verfügbar. Neben der Erweiterung unserer Kapazitäten investieren wir in unserem Unternehmen auch weiterhin in Talente und hochmoderne Technologie, um unseren Kunden Design, Gegenwert und Service auf außergewöhnlichem Niveau zu bieten. Über die nächsten drei Jahre erwarten wir vor dem Hintergrund der Umsetzung unserer Produkt-, Fertigungs- und Marketing-Initiativen höhere Umsätze und Margen. Wir werden weiterhin unsere starke Bilanz nutzen, um Übernahmen zu tätigen, durch die sich unsere geografische Reichweite und unser Produktangebot vergrößern, bei gleichzeitiger Steigerung unseres Umsatzes und unserer Rentabilität."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche. Sie umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Produzenten für Fußbodenbeläge entwickelt - mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Europa, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den USA.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die Wörter "könnte", "sollte", "glaubt", "antizipiert", "erwartet" und "schätzt" oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der "Safe Harbor"-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können zu abweichenden zukünftigen Ergebnissen führen: Änderungen der Wirtschafts- oder Branchenbedingungen, Wettbewerb, Inflation und Deflation bei den Fracht-, Rohstoff- und anderen Vorlaufkosten, Inflation und Deflation an den Konsumgütermärkten, Währungschwankungen, Energiekosten und -versorgung, Zeitpunkt und Höhe von Investitionsausgaben, Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertminderungen, Integration von Übernahmen, internationale Aktivitäten, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierung, Steuern und Steuerreformen, Produkt- und andere Forderungen, Rechtsstreitigkeiten, die Risiken und Unsicherheiten, die mit der COVID-19-Pandemie verbunden sind, aufsichtsrechtliche und politische Änderungen in den Hoheitsgebieten, in denen das Unternehmen Geschäfte tätigt, und andere Risiken, die in SEC-Berichten und öffentlichen Ankündigungen von Mohawk genannt wurden.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197 Cost of sales 2,023,294 1,903,680 7,931,879 7,121,507 Gross profit 737,443 738,084 3,268,734 2,430,690 Selling, general and administrative expenses 484,345 455,351 1,933,723 1,794,688 Operating income 253,098 282,733 1,335,011 636,002 Interest expense 12,169 15,897 57,252 52,379 Other (income) expense, net 1,140 (6,742 ) (12,234 ) (751 ) Earnings before income taxes 239,789 273,578 1,289,993 584,374 Income tax expense 50,689 25,180 256,445 68,647 Net earnings including noncontrolling interests 189,100 248,398 1,033,548 515,727 Net earnings attributable to noncontrolling interests 11 176 389 132 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 189,089 248,222 1,033,159 515,595 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.81 3.50 15.01 7.24 Weighted-average common shares outstanding - basic 67,209 70,951 68,852 71,214 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.80 3.49 14.94 7.22 Weighted-average common shares outstanding - diluted 67,535 71,209 69,145 71,401 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 212,384 407,844 1,309,119 1,769,839 Less: Capital expenditures 300,941 160,142 676,120 425,557 Free cash flow $ (88,557 ) 247,702 632,999 1,344,282 Depreciation and amortization $ 143,411 156,555 591,711 607,507 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2021 December 31, 2020 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 268,895 768,625 Short-term investments 323,000 571,741 Receivables, net 1,839,985 1,709,493 Inventories 2,391,672 1,913,020 Prepaid expenses and other current assets 414,805 400,775 Total current assets 5,238,357 5,363,654 Property, plant and equipment, net 4,636,865 4,591,229 Right of use operating lease assets 389,967 323,138 Goodwill 2,607,909 2,650,831 Intangible assets, net 899,980 951,607 Deferred income taxes and other non-current assets 451,439 447,292 Total assets $ 14,224,517 14,327,751 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 624,503 377,255 Accounts payable and accrued expenses 2,217,418 1,895,951 Current operating lease liabilities 104,434 98,042 Total current liabilities 2,946,355 2,371,248 Long-term debt, less current portion 1,700,282 2,356,887 Non-current operating lease liabilities 297,390 234,726 Deferred income taxes and other long-term liabilities 852,274 823,732 Total liabilities 5,796,301 5,786,593 Total stockholders' equity 8,428,216 8,541,158 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,224,517 14,327,751 Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales: Global Ceramic $ 949,501 919,668 3,917,319 3,432,756 Flooring NA 1,015,513 963,365 4,116,405 3,594,075 Flooring ROW 795,723 758,731 3,166,889 2,525,366 Consolidated net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197 Operating income (loss): Global Ceramic $ 60,000 79,565 403,135 167,731 Flooring NA 91,711 82,407 407,577 147,442 Flooring ROW 114,339 132,505 571,126 366,934 Corporate and intersegment eliminations (12,952 ) (11,744 ) (46,827 ) (46,105 ) Consolidated operating income $ 253,098 282,733 1,335,011 636,002 Assets: Global Ceramic $ 5,160,776 5,250,069 Flooring NA 4,125,960 3,594,976 Flooring ROW 4,361,741 4,194,447 Corporate and intersegment eliminations 576,040 1,288,259 Consolidated assets $ 14,224,517 14,327,751

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 189,089 248,222 1,033,159 515,595 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,558 22,382 23,118 166,817 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - 1,749 - Resolution of foreign non-income tax contingencies - - (6,211 ) - Income tax effect on resolution of foreign non-income tax contingencies - - 2,302 - One-time tax planning election 4,568 - (22,163 ) - Income taxes (309 ) (18,596 ) (4,626 ) (51,740 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 198,973 252,008 1,027,328 630,672 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.95 3.54 14.86 8.83 Weighted-average common shares outstanding - diluted 67,535 71,209 69,145 71,401 Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) December 31, 2021 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 624,503 Long-term debt, less current portion 1,700,282 Total debt 2,324,785 Less: Cash and cash equivalents 268,895 Net Debt 2,055,890 Less: Short-term investments 323,000 Net debt less short-term investments $ 1,732,890 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended April 3, 2021 July 3, 2021 October 2, 2021 December 31, 2021 December 31, 2021 Operating income $ 317,515 404,424 359,974 253,098 1,335,011 Other income (expense) 2,227 11,168 (21 ) (1,140 ) 12,234 Net income attributable to noncontrolling interests (4 ) (168 ) (206 ) (11 ) (389 ) Depreciation and amortization (1) 151,216 148,466 148,618 143,411 591,711 EBITDA 470,954 563,890 508,365 395,358 1,938,567 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5,756 3,321 982 4,641 14,700 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 303 153 226 1,067 1,749 Resolution of foreign non-income tax contingencies - (6,211 ) - - (6,211 ) Adjusted EBITDA $ 477,013 561,153 509,573 401,066 1,948,805 Net Debt less short-term investments to adjusted EBITDA 0.9 (1) Includes $8,417 of accelerated depreciation in Q4 YTD 2021. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 2,760,737 2,641,764 11,200,613 9,552,197 Adjustment to net sales on constant shipping days 173,206 - 41,841 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 20,737 - (160,015 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,954,680 2,641,764 11,082,439 9,552,197 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 949,501 919,668 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 54,209 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 5,951 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 1,009,661 919,668 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 1,015,513 963,365 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 65,517 - Segment net sales on constant shipping days $ 1,081,030 963,365 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2021 December 31, 2020 Net sales $ 795,723 758,731 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 53,481 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 14,786 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 863,990 758,731 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Gross Profit $ 737,443 738,084 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,363 22,789 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - Adjusted gross profit $ 740,873 760,873 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Selling, general and administrative expenses $ 484,345 455,351 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2,238 ) 394 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 482,107 455,745 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 253,098 282,733 1,335,011 636,002 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,601 22,395 23,637 163,479 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - 1,749 - Adjusted operating income $ 258,766 305,128 1,360,397 799,481 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 60,000 79,565 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 416 8,164 Adjusted segment operating income $ 60,416 87,729 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 91,711 82,407 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,146 8,651 Adjusted segment operating income $ 92,857 91,058 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2021 December 31, 2020 Operating income $ 114,339 132,505 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2,022 5,496 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - Adjusted segment operating income $ 117,428 138,001 Reconciliation of Segment Operating (Loss) to Adjusted Segment Operating (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Corporate and intersegment eliminations December 31, 2021 December 31, 2020 Operating (loss) $ (12,952 ) (11,744 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,018 84 Adjusted segment operating (loss) $ (11,934 ) (11,660 ) Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Earnings before income taxes $ 239,789 273,578 Net earnings attributable to noncontrolling interests (11 ) (176 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,558 22,382 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,067 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 245,403 295,784 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2021 December 31, 2020 Income tax expense $ 50,689 25,180 One-time tax planning election (4,568 ) - Income tax effect of adjusting items 309 18,596 Adjusted income tax expense $ 46,430 43,776 Adjusted income tax rate 18.9 % 14.8 % The Company supplements its condensed consolidated financial statements, which are prepared and presented in accordance with US GAAP, with certain non-GAAP financial measures. As required by the Securities and Exchange Commission rules, the tables above present a reconciliation of the Company's non-GAAP financial measures to the most directly comparable US GAAP measure. Each of the non-GAAP measures set forth above should be considered in addition to the comparable US GAAP measure, and may not be comparable to similarly titled measures reported by other companies. The Company believes these non-GAAP measures, when reconciled to the corresponding US GAAP measure, help its investors as follows: Non-GAAP revenue measures that assist in identifying growth trends and in comparisons of revenue with prior and future periods and non-GAAP profitability measures that assist in understanding the long-term profitability trends of the Company's business and in comparisons of its profits with prior and future periods. The Company excludes certain items from its non-GAAP revenue measures because these items can vary dramatically between periods and can obscure underlying business trends. Items excluded from the Company's non-GAAP revenue measures include: foreign currency transactions and translation and the impact of acquisitions. The Company excludes certain items from its non-GAAP profitability measures because these items may not be indicative of, or are unrelated to, the Company's core operating performance. Items excluded from the Company's non-GAAP profitability measures include: restructuring, acquisition and integration-related and other costs, acquisition purchase accounting, including inventory step-up, release of indemnification assets and the reversal of uncertain tax positions.

