Inflationsabsicherung Gold!: Mit Caledonia Mining liegen Sie goldrichtig

Bei Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13) investieren Sie in einen Goldproduzenten mit schnellem Wachstum und größter Dynamik.

Gold und Silber sind seit langem Inflationsabsicherungen und sichere Häfen. Edelmetallaktien bewegen sich oft in andere Richtungen als der Markt. Bei Goldaktien könnte wegen steigender Zinsen gerade ein neuer Bullentrend beginnen.

In längeren Phasen des Zweifels oder regelrechter Angst haben sich viele Anleger historisch gesehen der etablierten Sicherheit von Edelmetallen zugewandt. Diese spezielle Kategorie innerhalb des breiten Rohstoffsektors, die über einen universellen inneren Wert verfügt, bietet eine gewisse Absicherung des Vermögensschutzes. Daher könnte das Interesse am Kauf von Goldaktien steigen.

Auch wenn Anleger in diesem Jahr eine defensive Haltung einschlagen, sollten sie ein gewisses Maß an Geld in physische Metalle investieren - denn wenn Sie es nicht halten, besitzen Sie es nicht wirklich -, aber Goldaktien bieten gegenüber dem Basiswert mehrere Vorteile Anlage. Zum einen ist es ziemlich schwierig, Aktien zu stehlen, da mehrere Schutzmechanismen vorhanden sind. Zweitens bieten Bergbauunternehmen in der Regel höhere Renditen als nur der Vermögenswert selbst.

Fairerweise muss man jedoch sagen, dass Goldaktien normalerweise in Zeiten der Inflation sinnvoll sind. Natürlich laden solche Umstände Investoren dazu ein, ihre Kaufkraft zu schützen. Auf dem Papier wäre ein deflationärer Umstand negativ für Edelmetalle, da der US-Dollar relativ stark werden würde. Nichtsdestotrotz könnte Gold aufgrund mehrerer Unsicherheiten, die sich am Horizont abzeichnen, immer noch längerfristig positive Renditen bieten.

Der Angsthandel könnte wieder anlaufen, wir haben für Sie eine Goldaktie, die bei Nervosität an der Wall Street unbedingt in Betracht gezogen werden sollte:

ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13

Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13) produziert erfolgreich Gold aus seiner Blanket Mine in Simbabwe.

Mit einem Umsatz von etwa 117 Millionen US-Dollar in den letzten vier Quartalen erzielte man hervorragende Ergebnisse, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 nur 68 Millionen US-Dollar ausgewiesen hat. Auf der Ertragsseite sieht die Geschichte noch besser aus. Der Betriebsgewinn ist von 21 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2018 auf derzeit 44 Millionen US-Dollar im zurückliegenden Zwölfmonatsdurchschnitt gestiegen.

Mit dafür verantwortlich die Rekord-Jahresproduktion in der Blanket-Mine von mehr als 67.000 Unzen Gold!

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG zur Rekord-Jahresproduktion

Schachtfertigstellung soll die Goldproduktion

auf 80.000 Unzen/Jahr steigern

Das Management hat die Aktionäre in den letzten Jahren nicht nur mit seinem steigenden Cashflow belohnt, und das ist wirklich der Schlüssel. Wir haben immer wieder festgestellt, dass, wenn ein Unternehmen genügend Umsatz und Gewinn hat (was Caledonia hat), um Cashflow zu generieren, dann genau diese Barmittel verwendet werden können, um die Investitionen zu verdoppeln, um die Wachstumsraten noch weiter zu steigern. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, hat das Management im Wesentlichen vier Möglichkeiten, sein Geld auszugeben. Es kann entweder durch interne Investitionen oder Akquisitionen wieder in das Unternehmen investieren, Dividenden zahlen, Aktien zurückkaufen oder Geld für periphere Dinge verschwenden (aufgeblähte Gehälter und Prämien, Büromöbel usw.).

Im Fall von Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13) wurden alle Betriebseinnahmen des Unternehmens für Investitionszwecke verwendet, was wir als Aktionäre wollen. Das Management möchte auch seine Abhängigkeit vom Stromnetz reduzieren, indem es in ein Solarprojekt investiert, das offensichtlich langfristig die laufenden Kosten senken wird. Darüber hinaus erwarten wir, dass das Unternehmen die Exploration außerhalb von Blanket fortsetzt.

siebte vierteljährliche Erhöhung

der Dividende in den letzten zwei Jahren

Die Rendite von Caledonia beläuft sich derzeit auf 4,45 %, basierend auf einer zukünftigen jährlichen Auszahlung von 0,56 $ pro Aktie. Auf den ersten Blick sieht dies nach einer soliden Zahl aus, wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Rendite im Goldminensektor bei 1,83 % liegt. Angesichts der unerbittlichen Erhöhung der Dividende durch das Management in letzter Zeit, wie wir unten sehen können, besteht außerdem jede Möglichkeit, dass der Terminbetrag von 0,56 $ weiter steigen wird.

Die sequenzielle Erhöhung der Dividende um 0,01 US-Dollar im letzten dritten Quartal war tatsächlich die siebte vierteljährliche Erhöhung der Dividende in den letzten zwei Jahren.

Dana Roets nun auch im Board of Directors

Auf operationeller Ebene tut sich ebenfalls was. Dana Roets, seit 2013 Chief Operating Officer bei Caledonia, wird zusätzlich zu seiner Funktion als COO in den Board of Directors berufen. Er ist ein qualifizierter Ingenieur mit über 34 Jahren Betriebs- und Führungserfahrung in der südafrikanischen Gold- und Platinindustrie und hatte im Laufe seiner Karriere verschiedene betriebliche Funktionen inne, von der Arbeit im Untertagebau bis hin zur Position des Vizepräsidenten und Betriebsleiters der Kloof Gold Mine. Mit der Berufung wird Herr Roets noch enger in den strategischen Entscheidungsprozess eingebunden, insbesondere beim Übergang des Unternehmens zu einem Multi-Asset-Goldproduzenten.

Unser Fazit:

Mit Caledonia Mining liegen Sie goldrichtig

Gold gilt seit langem als sicherer Hafen in Zeiten von Marktturbulenzen. Viele Anleger haben sich dem Edelmetall ausgesetzt, indem sie Aktien von Unternehmen gekauft haben, die in der Exploration und im Bergbau tätig sind.

Bei Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13) investieren Sie in einen Goldproduzenten mit schnellem Wachstum und größter Dynamik.

Der operative Cashflow belief sich im dritten Quartal auf sehr beeindruckende 7,1 Millionen US-Dollar, was auf die Rekordproduktion und niedrigere Kosten pro Unze zurückzuführen ist. Obwohl die Investitionsausgaben im dritten Quartal erhöht waren (8,56 Millionen US-Dollar), was zu einem negativen freien Cashflow führte, müssen dividendenorientierte Anleger mehr in die Zahlen hineinlesen, da wir kein Problem mit der Erschwinglichkeit sehen. Dies ist das Problem, wenn man sich nur die Free Cashflow-Zahlen ansieht, um die Erschwinglichkeit der Dividende zu beurteilen, anstatt die Fundamentaldaten des Unternehmens zu untersuchen.

Beispielsweise belaufen sich die Investitionsausgaben von Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13) in den letzten vier Quartalen auf 36 Millionen US-Dollar, und wir gehen davon aus, dass die erhöhten Ausgaben fortgesetzt werden, bis die Arbeiten am zentralen Schacht vollständig abgeschlossen sind.

Darüber hinaus wird mehr Kapital für das Solarprojekt benötigt (das letztendlich einen Prozentsatz von Blankets Strom liefern wird) sowie möglicherweise weitere 5 Millionen Dollar für das Explorationsprojekt Connemara North, wenn die Option nächstes Jahr ausgeübt wird.

In dem Wissen, dass es eine Vorlaufzeit zwischen erhöhten Investitionsausgaben und höherem Cashflow gibt, müssen Anleger hier geduldig bleiben. Tatsächlich können wir bereits ermutigende Trends erkennen, wie zum Beispiel den im dritten Quartal erwirtschafteten operativen Cashflow von 7,1 Millionen US-Dollar, der die Zwölfmonatszahl auf 33 Millionen US-Dollar bringt. Es genügt zu sagen, dass sich Caledonias Rekord-Goldproduktion auf den Cashflow und andere Schlüsselkennzahlen auswirkt, und wir erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Darüber hinaus steigt das Eigenkapital von Caledonia aufgrund dieser Schwerstarbeit weiter an (151 Millionen US-Dollar), und in der Bilanz gibt es keine wirklich verzinslichen Schulden, von denen man sprechen könnte.

Darüber hinaus weist das Unternehmen mit rund 50 Millionen US-Dollar an kurzfristigen Vermögenswerten in der Bilanz zum Ende des dritten Quartals weiterhin reichlich Liquidität aus, im Gegensatz zu 15 Millionen US-Dollar an kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Anleger in Bezug auf die Dividende von Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13) derzeit nicht auf den freien Cashflow des Unternehmens konzentrieren sollten, sondern darauf, wie das Unternehmen seine Gewinne in den kommenden Jahren erheblich steigern wird. Ja, der Goldpreis muss bis zu einem gewissen Grad mitspielen, aber höhere Volumina sowie das Solarprojekt werden im Laufe der Zeit letztendlich zu niedrigeren Kosten für das Unternehmen führen. Das alles wird sich nach und nach im Kurs widerspiegeln

Dem Eigenkapital (151 Mio.US Dollar) und den kurzfristigen Vermögenswerten in Höhe von 50 Millionen US Dollar steht derzeit eine Markkapitalisierung von nur 130 Millionen Euro gegenüber!

Darüber hinaus erwarten wir, dass das Unternehmen die Exploration außerhalb von Blanket fortsetzt. Sie tut dies strategisch, indem sie nur einen Teilbetrag im Voraus investiert (Option), bevor sie sich entscheidet, die Kosten des Explorationsprojekts vollständig zu übernehmen. Es genügt zu sagen, dass aufgrund der Tatsache, dass keine weiteren Mittel in den zentralen Schacht gesteckt werden, eine deutliche Erhöhung des Explorationsbudgets für die Zukunft zu erwarten ist.

Crash-Propheten haben aktuell wieder Hochkonjunktur, die Stimmung an den Märkten könnte kaum schlechter sein. Doch mit der Aktie von Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13) im Depot können Anleger auch weiterhin gut schlafen.

Wir freuen uns auf die weitere Berichterstattung.

Spekulative Grüße aus

der Hotstock-Investor-Redaktion

