Was war das für eine Woche für den Mainzer Impfstoff-Platzhirsch BioNTech? Am Dienstag veröffentlichte US-Partner Pfizer seine Zahlen für das vierte Quartal und damit für das Gesamtjahr 2021 und schickte BioNTech damit auf Talfahrt. Denn obwohl Pfizer die Prognosen für 2022 angehoben hat, verlor die Aktie deutlich an Wert, wobei Anleger BioNTech gleich mit in Sippenhaft genommen haben.

So ging es am Dienstag für BioNTech mehr als sieben Prozent nach unten. Die Reaktion am Mittwoch folgte auf dem Fuße, als BioNTech diese Verluste direkt wieder aufholen konnte. Die beiden letzten Tage der Woche verliefen relativ unspektakulär. Für die nächste Woche wird es jetzt darauf ankommen, dass sich der Kurs wieder ...

