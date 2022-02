Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #74: Delivery Hero vs. AT&S, Lenzing vs. Verbund und 6,3 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht im Wiener Börse Plausch #74 über eine kleine Korrektur, den Andritz-Auftrag, Delivery Hero vs. AT&S, Wienerberger, Lenzing, Verbund & 6,3, Agrana sowie Voquz Labs. Ein schönes Wochenende. Die Februar-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die Podcaster gemischt: https://open.spotify.com/show/5D4Gz8bpAYNAI6tg7H695E . Co-Presenter ist UBM, siehe auch die überarbeitete https://boersenradio.at ...

Den vollständigen Artikel lesen ...