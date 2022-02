Es ist ja durchaus so, dass Turbulenzen an den Börsen oder gar ein Crash auch ihre guten Seiten haben. Denn dann gibt es unter Umständen einige Werte etwas günstiger zu haben, die schon längere Zeit auf der Watchlist stehen. In den letzten Wochen waren es hauptsächlich die Technologieaktien, die ein nicht so schönes Bild abgegeben haben. Wer hier aufgrund der vorher stark gestiegenen Kurse nicht investiert oder aufgestockt hatte, kann sich jetzt eventuell über einige Schnäppchen freuen. Denn auch ...

