Die Zulassung für den Corona-Totimpfstoff VLA2001 ist noch nicht einmal erteilt, da bastelt der französische Impfstoff-Newcomer Valneva schon an dem nächsten Blockbuster. Denn gemeinsam mit Partner Pfizer hat das Unternehmen soeben gute Ergebnisse der Phase-II-Studie des entwickelten Lyme-Borreliose-Impfstoffs veröffentlicht. Noch in diesem Jahr soll die finale Phase-III-Studie starten, an deren Ende Valneva den bisher ersten Impfstoff gegen Lyme-Borreliose auf den Markt bringen könnte…

Deutlich schneller dürfte der Corona-Impfstoff VLA2001 auf den Markt kommen, schließen läuft hier schon längt das Zulassungsverfahren. An der Börse tritt die Aktie seit einigen Tagen auf der Stelle. So lagen die Schlusskurse der vergangenen drei Woche ...

