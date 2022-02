Die Story klingt wie aus einem Hollywood-Drehbuch, jetzt wird sie zur Serie: Netflix kündigt nur wenige Tage nach der Beschlagnahmung von über drei Milliarden Dollar in Bitcoin eine Dokumentation über die beiden Verdächtigen an. Ein gigantischer Diebstahl, skurrile Charaktere, mittelmäßige Rapmusik und findige Ermittler: Die Geschichte um Heather Morgan und ihren Mann Ilya "Dutch" Lichtenstein ist wie gemacht für eine Verfilmung. Netflix hat jetzt angekündigt bereits an einer entsprechenden Doku-Serie zu arbeiten. Dabei hatte die Story erst am Dienstag richtig Fahrt aufgenommen. Nach "Tiger King“...

