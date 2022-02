Am Mittwoch ist es erstmals nach 2017 gelungen, einen ferngesteuerten Roboter auf den Grund des am stärksten beschädigten Kernreaktors im japanischen Fukushima zu setzen. Dessen Bilder zeigen Berge geschmolzenen Brennstoffs. Es sind bedrückende Bilder, die ein ferngesteuerter Roboter am Mittwoch in sein Kontrollzentrum gesendet hat - auch wenn die nicht unerwartet kommen. Als die Kühlsysteme des von der Tokyo Electric Power Company (Tepco) betriebenen Atomkraftwerks Fukushima im Jahr 2011 durch ein massives Erdbeben mit folgendem Tsunami beschädigt worden waren, schmolz die Anlage und der größte Teil des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...