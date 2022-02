Valneva: trotz Impfpflicht-Diskussion schwächelt die Totimpfstoff-Aktie!

EU-Zulassung für Corona-Totimpfstoff VLA2001 im März? Impfstoffhersteller Valneva (VLA): rote Zahlen für 2021 und 2022 erwartet! Leerverkaufssignal abwarten!

Symbol: VLA ISIN: FR0004056851

Rückblick: Die Aktie des französisch-österreichischen Impfstoff-Herstellers konnte in den vergangenen sechs Monaten in einem volatilen Kursverlauf rund 34.5 Prozent zulegen. Die Aktie ist jedoch nach dem Jahreswechsel mit einem deutlichen Gap Down unter die EMAs gerutscht und scheiterte mehrfach an Versuchen, diese zurückzuerobern.

Meine Expertenmeinung zu VLA

Meinung: Die EU-Zulassung für den Totimpfstoff von Valneva gegen Corona wird im März erwartet. Dieser stellt für manche Skeptiker der bisher eingesetzten Vakzine eine Alternative dar. Allerdings ist man reichlich spät dran, bindet die Kapazitäten bei anderen Impfstoffen, so dass bei diesen wohl weniger Umsatz anfallen wird .Gerade die Diskussion um diverse Varianten der Impfpflicht, könnte den Kurs nach oben treiben. Die milden Verläufe der Omikron-Variante und der nahende Frühling könnten dafür sorgen, dass die Diskussion erst einmal wieder verflacht und erst im Herbst mit neuen Mutationen wieder neu an Fahrt gewinnt. Die fundamentalen Kennzahlen bleiben für 2021 und 2022 wohl im roten Bereich.

Setup

Falls das Tief vom Freitag gebrochen wird, sieht es nach einem weiteren Abverkauf aus, so dass wir unser Leerverkaufssignal dort platzieren. Den Stopp Loss setzen wir etwas über dem fallenden 20er-EMA und als Kursziel nehmen wir das Pivot-Tief vom 19. Janaur ins Visier. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 24. März. Auf den Kursverlauf haben sie aber wahrscheinlich weniger Einfluss als Studienergebnisse und Zulassungen. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in VLA.

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2022

