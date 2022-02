Wer "Don't Look Up!" gesehen hat, weiß, dass gefährliche Asteroiden jederzeit auftauchen können. Die Nasa hat nun seine Beobachtungskapazitäten verdoppelt, um möglichst viele dieser Flugkörper rechtzeitig entdecken zu können. Dem überwiegenden Teil der Menschheit dürfte es nicht bewusst gewesen sein. Aber das von der Nasa zum Schutz der Erde vor herannahenden Asteroiden konzipierte ATLAS-System (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) hatte bis vor Kurzem eine gravierende Schwäche. Es konnte nämlich nur die Hälfte des Himmels abdecken. Mehr zum Thema James-Webb-Weltraumteleskop fotografiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...