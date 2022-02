Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" wieder die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu voestalpine heißt es: Aufgrund der robusten Nachfrage nach Stahl in allen Endmärkten und der Erholung der Automobilindustrie erwarten wir weiterhin hohe Stahlpreise. In Kombination mit sinkenden Rohstoffpreisen für Eisenerz rechnen wir im kommenden 4. Quartal 2021/22 mit den stärksten Margen für das aktuelle Geschäftsjahr 2021/22. Zu A1 Telekom Austria: "Im 4. Quartal berichtete das Unternehmen eine solide EBITDA Entwicklung. Für 2022 erwartet das Unternehmen rd. 3% Wachstum bei den Umsatzerlösen der Gruppe. Im Großen und Ganzen bestätigt der ...

