Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend deutlich gestiegenen Verbraucherpreisen belastete zuletzt die Börsen. Die hohe Teuerung in den Vereinigten Staaten treibt die Renditen an den Kapitalmärkten immer weiter nach oben. Der DAX dürfte es auch in der neuen Börsenwoche schwer haben. Der DAX -0,42% hat sich am Freitag mit Kursverlusten ins Wochenende verabschiedet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...