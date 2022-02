Die Aktie von Capri Holdings (WKN: A2PBDX) wurde zu Beginn der Corona-Krise für tot erklärt. Der Aktienkurs notierte am 18. März 2020 bei 7,52 US-Dollar. Das Unternehmen war aufgrund der kurz zuvor erfolgten Übernahme von Versace noch relativ hoch verschuldet. Der Markt glaubte auch nicht wirklich an den Erfolg der Integration. Fast zwei Jahre später notiert die Aktie wieder bei Kursen um die 70 US-Dollar. Was sind die Gründe für dieses Comeback? Kann die positive Entwicklung weitergehen? Wenn ja, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...