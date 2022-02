Sondermeldung am Sonntag: Entgegen dem Markt! Unglaubliche Stärke und Riesenhebel!

Anzeige / Werbung

Mit der jetzt am Wochenende veröffentlichten Ad-hoc-Meldung wird bei der Aktie, die jüngst ohnehin jeglichen Turbulenzen nicht nur Stand hält, sondern in dieser turbulenten Börsenzeit sogar eine hervorragende Rendite bringt, sehr wahrscheinlich eine wirklich große Rallye losgetreten. Während Gold immer wieder als sicherer Hafen in äußerst turbulenten Zeiten angepriesen wird, sind es die Top-Goldexplorer, die im Erfolgsfall auch in diesen für viele BörsianerInnen strapazierenden Zeiten Renditen bringen, von denen wohl jeder auch risikobereite Investor träumt.

Unsere treuen LeserInnen erinnern sich sicher zu Beginn der Pandemie an einen solchen Erfolgsfall und an eine Rallye bei einem Explorer, die jenen mutigen und risikobereiten AnlegerInnen teils 1.000% Performance in nur wenigen Wochen bescherte. Nun, um exakt diese Aktie geht es heute noch einmal, und wir glauben bereits kurzfristig an ein noch einmal ähnliches Renditepotenzial, nachdem auch vieles auf eine schon sehr kurzfristige Übernahme hindeutet. Den wirklich sicheren Hafen werden Sie vermutlich nicht finden, aber eine Aktie, die in diesen Zeiten wirklich ordentliche Rendite bringen kann und in einem schweren Marktumfeld bereits Stärke bewiesen hat. Die Meldung, die dieses Unternehmen am Wochenende veröffentlicht hat, hat unseres Erachtens schon für sich allein betrachtet das Potenzial, den Kurs der Aktie schnell verdoppeln zu lassen …

Kurstriggermeldung zum Wochenende: Der große Gewinner auf dem Kurszettel am Montag?

Unglaublich starke Meldung zum Wochenende! - Diese Aktie dürfte am Montag (erneut) den Rest des Marktes ganz deutlich abhängen. Wirklich sehr hohe Zugewinne scheinen hier jetzt ganz klar vorprogrammiert. Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse sind so einmalig stark, dass wir bei der Wiedereröffnung am Montag wohl sehr schnell ein tatsächlich sehr hohes Kursplus verzeichnen dürften. "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst", so könnte die Devise am Montag (wieder) lauten.

Fakt ist: Diese Aktie ist ohnehin und trotz immer wieder einkehrender Markturbulenzen in den letzten Wochen vergleichsweise nahezu ein Performancestar! Während etliche Aktien verloren haben, "schleicht" der Kurs dieser Aktie immer weiter nach oben. Die jetzt vorgelegten Resultate könnten nun aber gar schon sehr kurzfristig für prozentual dreistellige Zugewinne sorgen und den Modus von "Schleichen" in "Rasen" shiften.

"Nahezu alle Indikatoren werfen ein ganz klares Kaufsignal aus."

Wir sehen am Montag einen potenziell real möglichen massiven Ausbruch, alle Vorzeichen hierfür sind eigentlich schon da. Denn massiven Rückenwind hat die Aktie jetzt zudem auch charttechnisch gesehen. Nahezu alle Indikatoren werfen ein ganz klares Kaufsignal aus. Ja, wir sehen einen "Bilderbuchausbruch", der durch die jetzt bekannt gewordenen und einmalig starken Ergebnisse wahrhaftig "explosionsartig" verlaufen könnte. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen: Über 100 Meter mit einer konstant hohen Goldmineralisierung gleich von der Erdoberfläche weg! Wo haben Sie das zuletzt gesehen? Und wenn Sie ein solches Ergebnis gesehen haben, was ist in weiterer Folge passiert? - Ja, die KennerInnen unter Ihnen wissen, was da gehen kann. 100% in Stunden!? - Wohl keine Seltenheit bei derartig krassen Ergebnissen, die hier nicht irgendwo aus politisch instabilen Gebieten kommen, sondern aus einem der minenfreundlichsten Länder der Welt: aus Kanada.

Und jetzt aufgepasst: Ebenso schon sehr kurzfristig könnte für dieses Unternehmen ein Übernahmeangebot auf dem Tisch liegen. Das ist kein "Bulls**t" (Verzeihung), den wir uns aus den Fingern saugen: Einer der großen und etablierten Goldproduzenten hat sich jüngst und bislang ohne großes Aufsehen bereits mit zig Millionen Dollar an diesem "Junior", dem offensichtlich einer der größten neuen Goldfunde Kanadas gelungen sein dürfte, beteiligt.

Der Kurs der betreffenden Aktie steigt immer weiter nach oben. In der Regel gehen Übernahmeangebote in der Branche mit einem ordentlichen "Aufpreis" einher. Sollten tatsächlich bereits einige der großen Milliardenkonzerne der Rohstoffbranche ein Auge auf dieses Junior-Unternehmen geworfen haben (was unseres Erachtens in Anbetracht der seltenen neuen Goldfunde sehr wahrscheinlich ist), so wird es jetzt wohl immer ernster, liefert Benchmark Metals (WKN A2JM2X) jüngst konstant am Markt herausstechende Bohrergebnisse von seinem Lawyers-Projekt in Kanada. Allein die letzten Ergebnisse der vergangenen Wochen gehörten jeweils zu den besten am gesamten Markt. Die neuen Resultate sind aber absolut "outstanding", hat man über eine Bohrlänge von über 100 Metern eine konstant hohe Goldmineralisierung vorgefunden.

Breaking News:

Die wohl bisher besten Ergebnisse sind auf dem Tisch!

Strong Buy (Investing.com)!

Benchmark Drills 13 Metres of 23.72 g/t Gold and 212.84 g/t Silver Within a Broader Zone of 101.60 Metres of 4.68 g/t Gold and 89.89 g/t Silver or 5.80 g/t Gold Equivalent from Surface at the AGB Deposit

Hier zur Originalmeldung mit den unglaublich starken Ergebnissen.

Benchmark Metals*

WKN: A2JM2X

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); TSX-V (Kanada, Heimatbörse)

Ausnahmslos alle Indikatoren stehen auf Strong Buy (Investing.com)

Schauen Sie, die neuen Ergebnisse sind in der Rohstoffbranche wirklich einmalig stark. Benchmark Metals (WKN A2JM2X) dürfte folglich am Montag der "Shootingstar" unter den Goldexplorern und Minen sein, die an der TSX und im Venture-Segment der Börse in Toronto gehandelt werden. 13 Meter von der Oberfläche weg mit einer Goldmineralisierung von fast 24 Gramm pro Tonne, das ist schon sehr beeindruckend, aber eine konstante Goldmineralisierung über 101,6 Meter mit 5,8 Gramm Gold pro Tonne (AuEq) - direkt von der Erdoberfläche weg, das ist wohl wie ein Lotteriegewinn für einen Explorer (und in weiterer Konsequenz wohl auch für die Aktionäre).



Bohrkerne vom Lawyers-Projekt in Kanada

Das Management spricht dementsprechend in der Ad-hoc-Meldung von "bedeutsamen Ressourcen", die jetzt neu hinzuaddiert werden dürften, hinzuaddiert zu jetzt schon fast 3 Mio. Goldunzen (AuEq), die nach dem kanadischen Standard NI 43-101 erfasst wurden, wie gesagt, eine der größten Goldlagerstätten in Kanada. Die Geologen und Experten der Branche (Sprott*, Cormark* u.a.) gehen aber inzwischen von einem noch weit größeren Goldschatz aus. Die neuen Ergebnissen festigen diese Annahme so stark, dass am Montag mit einer ebenso starken Reaktion des Markes zu rechnen sein wird.

Früh zu handeln, könnte das Gewinnpotenzial sehr deutlich erhöhen!

Sich gleich zu Wochenbeginn wirklich frühzeitig zu positionieren, könnte sich als einen bedeutenden Vorteil herausstellen. Unser Tipp daher: Nutzen Sie den Zeitvorsprung, insofern auch Sie von einer starken Reaktion am Heimatmarkt überzeugt sind. Dass das Papier von Benchmark Metals (WKN A2JM2X) schon am Freitag schon vor Bekanntgabe der Meldung deutlich zulegte, spricht einmal mehr von einer wirklich heftigen Reaktion am Montag. Sie dürfen uns glauben, wir haben in den letzten Jahrzehnten bei derartig starken Resultate nicht selten gesehen, wie sich Aktien von Goldexplorern dann in weiterer Folge sogar binnen Stunden im Kurs verdoppeln.

Wir sehen in der Aktie von Benchmark Metals (WKN A2JM2X) aber ohnehin eine wahrhaftig große Kurschance, glauben wir, dass die Aktie dieses Unternehmens tatsächlich schon in den nächsten Tagen vom Kurszettel verschwinden könnte. - Und wie Eingang erwähnt, ist das nicht einfach nur so dahingesagt, denn einer der großen Goldminenkonzerne hat sich nämlich in der Tat schon fast klammheimlich positioniert und zig Millionen Aktien gekauft.

Und verschwindet die Aktie von Benchmark doch noch nicht so schnell vom Kurszettel, dann könnte der aufstrebende Goldexplorer Benchmark Metals (WKN A2JM2X) womöglich einen der größten neuen Goldschätze Kanadas aus seinem Boden heben. Eine neue Ressourcenschätzung steht an und zwei Wirtschaftlichkeitsstudien (PEA und die Feasibilty Study) wurden für 2022 angekündigt. Schon danach fällt dann ggf. bereits die Produktionsentscheidung.

Geld hat das Unternehmen viel, über 100 Mio. Dollar (CDN) wurden von akkreditierten Investoren in Benchmark gesteckt. Große und namhafte Investmentgesellschaften, die meist eher nicht bei Pennystocks anzusiedeln sind, sind in Benchmark Metals investiert (gleich mehr dazu), teils über dem aktuellen Kurs. AnlegerInnen sollten unserer Meinung nach das aktuelle Kursniveau für einen Einstieg nutzen, zumal das Papier auch in den letzten Wochen trotz erheblicher Marktturbulenzen nicht nur "wie eine 1 felsenfest im Sturm" stand, sondern schon fast schleichend konstant nach oben gewandert ist. Der Hebel in der Aktie von Benchmark Metals (WKN A2JM2X) erscheint jetzt ganz besonders groß, unseres Erachtens so groß, dass man durchaus schon sehr kurzfristig mehrere hundert Prozent Performance erwarten darf.

Das ist nicht das erste Mal, dass wir eine derartig hohe Performance bei dieser Aktie erwarten, aber es ist auch nicht das erste Mal, dass diese "Prognose" bei dieser Aktie eingetreten ist. Wer sich regelmäßig mit unseren Ideen beschäftigt, der weiß, dass teils fast 1.000% drin waren, und zwar mit mit exakt dieser Aktie. Auch in 2020 hatten wir bei der Aktie von Benchmark Metals (WKN A2JM2X) das richtige Gespür für das perfekte Timing. Dieses sehen wir erneut gegeben, und zwar genau jetzt.

Selbst die namhaften Investmentbanken sehen prozentual dreistelliges Kurspotenzial

Fakt ist: Mit der Auffassung, dass die Aktie von Benchmark Metals (WKN A2JM2X) ins Depot gehört, sind wir auch absolut nicht allein. Nicht nur, dass mit Yamana also einer der großen Goldminenkonzerne erst jüngst für zig Millionen Dollar Aktien dieses Unternehmens gekauft hat, es sind auch äußerst namhafte und in der Branche sehr angesehene Investmentbanken (PI Financial*, Sprott Capital*, Clarus*, Cormark*), die von hier weg schon vor den jetzt bekannt gewordenen und außergewöhnlich starken Bohrergebnissen teils Zugewinne im dreistelligen Prozentbereich erwarten.

Die renommierte Investmentbank Cormark Securities sah schon im November letzten Jahres wirklich großes Upside. Eine antizipierte Performance von potenziell 275% ist sehr viel für eine konservative Investmentbank wie Cormark. Die Analysten hatten die Aktie aufgrund der zu erwartenden Ereignisse in 2022 gar zu einem "Top Pick" erklärt. Sie scheinen das richtige Gespür und Verständnis der Materie gehabt zu haben.

Und während Gold und Silber noch immer als "sichere Hafen" in Krisenzeiten betrachtet werden und es eingängige Meinung der großen Investmentbanken wie CIBC, Citigroup, Goldman Sachs oder Credit Suisse ist, dass der Goldpreis schon kurzfristig deutlich höher stehen wird, ist der Hebel bei Explorern, die wirklich in der Lage sind, neue und tatsächlich große Lagerstätten ausfindig zu machen, zumeist noch viel höher. Benchmark Metals (WKN A2JM2X) scheint ein wirklich bedeutender Fund gelungen zu sein, der Fund eines - wie man in der Branche sagt - "Weltklasseprojekts".



Daniel Racine, ehemaliger Senior Vice President des Minenkonzerns Agnico-Eagle Mines und heutiger CEO des Milliardenkonzern Yamana Gold glaubt offensichtlich an einen großen Erfolg dieser Aktie: Er kaufte mit Yamana kürzlich zig Millionen Aktien von Benchmark Metals. Kauft er vielleicht das ganze Unternehmen? Photocredit (C) Yamana Gold

AnlegerInnen, die bei derselben Aktie schon in 2020 unsere Anregungen ausführlich studiert und auch gehandelt haben, konnten teils fast 1.000% Performance erzielen, und das innerhalb nur weniger Monate! Exakt dieses Szenario könnte sich nun mit einem jetzigen Engagement bei derselben Aktie wiederholen.

Beim einstigen Microcap, der vielleicht schon in den nächsten Wochen in einer potenziellen Milliardentransaktion vom Kurszettel verschwinden könnte, ist inzwischen auch der institutionelle Support sehr groß. Das Who is Who gibt sich hier die Klinke in die Hand: van Eck, ASA/Merk, Franklin Templeton oder Sprott Capital heißen einige der institutionellen Aktionäre, die wahrscheinlich alle auf dasselbe wetten, bei dem sich unseres Erachtens eigentlich nicht mehr Frage nach dem OB, sondern vielmehr nur noch nach dem WANN stellt, die Übernahme des Goldexplorers durch einen der großen und etablierten Milliardenkonzerne der Branche.

Nach großem Goldfund jetzt unmittelbar vor großer Übernahme?

Tatsächlich ist jetzt bereits einer der großen Goldminenkonzerne (Yamana) im Boot, der erst jüngst und schon fast klammheimlich zig Millionen in dieses Unternehmen gesteckt hat, das Gold gefunden hat, und zwar viel Gold! Es dreht sich alles um einen wirklich gewaltigen Goldfund, und zwar fast 3 Mio. Unzen (AuEq; 2,1 Mio. Unzen in der höher angesiedelten Kategorie "Indicated"; 821.000 Unzen in der Kategorie "Inferred"), der nun noch heftiger ausfallen könnte, als bisher angenommen. Und diesen Riesengoldfund hat man nicht irgendwo gemacht, sondern in einem der minenfreundlichsten Länder der Welt, in Kanada im sog. "Golden Horseshoe", ein Gebiet, das die großen Goldminenkonzerne jüngst ohnehin für sich entdeckt haben:

Pretivm, Freeport-McMoRan oder der weltbekannte Minenkonzern Newmont sind hier aktiv. Letzterer hat nämlich erst im letzten Jahr den Goldexplorer GT Gold für mehrere hundert Million Dollar (CDN) geschluckt. Der Minenkonzern Newcrest Mining ging für das Red-Chris-Projekt ein 804-Mio.-USD-Joint-Venture mit Imperial Metals ein.

Jetzt hat sich der erste Minenkonzern an dem Lawyers-Projekt beteiligt, und dieses gehört Benchmark Metals (WKN A2JM2X), dem Unternehmen, dessen Aktie AnlegerInnen unserer Einschätzung nach genau jetzt (wieder) im Depot haben sollten. Das aktuell vorliegende Einstiegsniveau erscheint (noch) ideal, und wir glauben, es wird wirklich kein besserer Zeitpunkt mehr kommen, um die Aktie kaufen zu können.

Bildmitte: Benchmark-CEO John Williamson hat großen Grund zur Freude: Das Unternehmen meldete jüngst "Monsterergebnisse" von seinem Lawyers-Projekt in Kanada!

Fakt ist, die großen Minenkonzerne brauchen händeringend neue signifikante Lagerstätten und sind auch bereit, für solche "ordentlich" zu zahlen. Schon in 2020 haben wir immer wieder Parallelen zum Kanada-Goldexplorer Great Bear Resources gezogen. Der Explorer mit dem Dixie-Projekt in Kanada kann bis heute keine definierte Ressource (NI-43-101) nachweisen, die Bohrergebnisse sprachen aber durchweg eine klare Sprache, offensichtlich so klar, dass der Minenkonzern Kinross jetzt 1,8 Mrd. C$ bzw. 29 C$ pro Aktie für die Übernahme von Great Bear Resources zahlen will. Fast 2 Mrd. Dollar (CDN), und wohl gemerkt, bevor auch nur eine einzige Goldunze abgebaut wurde. Wir sind davon überzeugt, dass es Benchmark Metals mit seinem Lawyers-Projekt im kanadischen British Columbia ist, die als eine der nächsten vom Kurszettel verschwinden wird. Und die Aktie von Benchmark Metals kaufen Sie aktuell noch auf Pennystock-Niveau. Das Papier ging am Freitagabend bei einem Kurs von 1,14 C$ aus dem Handel des Venture-Segments der kanadischen Börse TSX in Toronto (vergleichbare Unternehmen mit Lagerstätten in ähnlichen Größenordnungen in Kanada sind beispielsweise Skeena Resources (13,21 C$) oder Marathon Gold (2,85 C$)).

"Monsterhebel" in 2022: Feasibility Study - Schon jetzt der letzte Schritt vor einer Produktionsentscheidung!?

Ein ohnehin krasser Hebel für dieses Jahr: die für 2022 angekündigte Wirtschaftlichskeitsstudie, der in Branchenjargon genannten Feasibility Study, der letztlich dann eine Produktionsentscheidung folgen dürfte. Nun, wir glauben nicht, dass Benchmark Metals, der Goldexplorer, der nach heutigem Stand über 100 Mio. Dollar (CDN) von akkreditieren Investoren erhalten hat, dann noch an der Börse notieren wird. Wir glauben, dass das Unternehmen vorab von einem Goldminenkonzern gekauft wird. Noch einmal: Mit Yamana Gold ist jetzt bereits der erste Milliardenkonzern investiert.

Für den Entdecker des Lawyers-Projekts in Kanada, dem sehr erfahrenen Geologen John Williamson, wäre die potenzielle Übernahme von Benchmark Metals nicht seine erste, in die er involviert ist. Er war auch Co-Founder von Kaminak Gold, die aufgrund ihres bekannten "Coffee"-Projekts für rund eine halbe Milliarde Dollar (CDN) von Goldcorp übernommen wurde.

Schon jetzt hat Benchmark Metals fast 3 Mio. Unzen Gold gefunden. Während dieser Fund definitiv zu den großen jüngsten Goldfunden Kanadas gehört, sieht Williamson gar noch weitere Millionen Unzen hinzukommen. Schon vor ein paar Jahren hat er immer wieder von einem Potenzial von zumindest 5 Mio. Unzen gesprochen. Wirklich wichtig zu wissen ist, dass die bislang rund 3 Mio. Unzen lediglich auf einem nur äußerst kleinen Teil der gesamt 140 Quadratkilometer großen Explorationsliegenschaft gefunden wurden.

Wir sehen in Benchmark Metals jetzt eine einzigartige Anlagemöglichkeit, denn hier spricht in unseren Augen alles dafür, dass die Aktie schon bald vom Kurszettel verschwinden wird und das Unternehmen schon vor Mineninbetriebnahme von einem der großen Minenkonzerne geschluckt werden wird.

Wir sehen die Aktie vergleichsweise zu anderen Unternehmen der Branche definitiv auf einem Bewertungsniveau im Milliardenbereich.

Die großen Goldunternehmen brauchen neue Projekte! Ist Benchmark Metals der nächste Übernahmekandidat?

Fakt ist ferner: Die großen Minenunternehmen brauchen unbedingt neue Goldprojekte mit "Grade", wie einst schon Branchenkenner und ehemaliger Continental Gold-CEO Ari Sussman immer wieder betonte, wenn er über sein damaliges Burita-Projekt in Kolumbien sprach. Sussman hat seine Firma inzwischen für über 1 Milliarde Dollar erfolgreich verkauft.

Es war im deutschsprachigen Raum genau unser Team, das Branchentalent Sussman und seine Unternehmungen schon vor vielen Jahren entdeckt und auch Continental Gold mehrfach besprochen hat, bevor das Unternehmen in 2020 für stattliche 1,4 Mrd. Dollar (CDN) Cash an den internationalen Minenkonzern Zijin ging. Wir glauben, dass die Aktionäre von Benchmark Metals die Chance auf einen ähnlichen Verlauf haben könnten. Denn eines ist jetzt schon klar: Benchmark Metals (WKN A2JM2X) sitzt offensichtlich auf einem der größten neuen Goldschätze Kanadas.

Aktuell laufen wieder die Bohrer auf dem Lawyers-Projekt in Kanada

Auch die wichtigsten Experten der Branche sind ganz offensichtlich ebenso wie wir von Benchmark Metals überzeugt: Analysten-Coverage gibt es von den Investmentbanken Sprott Capital, Clarus Securities, PI Financial und Cormark (Interessenkollisionen gibt es wie zumeist bei allen Häusern: Investmentbanking-Dienstleisungen und halten Aktien). Wir sind überzeugt: AnlegerInnen, die jetzt handlungsfreudig sind und etwas Mut beweisen, könnten im Erfolgsfall wirklich überproportional stark profitieren und auch im aktuellen Marktumfeld eine Riesenfreude für ihr Depot generieren.

Wir können Ihnen große Chancen wie immer nur aufzeigen. Eine Entscheidung müssen Sie - nach bitte sorgfältiger Recherche - natürlich selbst treffen!

Informieren Sie sich selbst über Benchmark Metals:

Webseite: https://www.benchmarkmetals.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Fotocredit vom Lawyers-Projekt: Jim Greig / Benchmark Metals

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von Benchmark Metals.

