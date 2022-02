In den letzten Jahrzehnten hat sich die Finanzindustrie weiterentwickelt. Nach dem Fiasko mit den "Junk Bonds", die für den Ausbruch der weltweiten Finanzkrise verantwortlich waren, suchten Banken nach neuen Möglichkeiten, Kohle zu scheffeln. Dabei entstanden sind ETFs, in der Langform "Exchange-Traded Funds" genannt. Heutzutage erfreuen sich ETFs großer Beliebtheit. Vor allem bei Investoren, die sich gerne passiv am Aktienmarkt engagieren. Gerade deswegen bewegen die Anlagevehikel mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...