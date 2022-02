Für viele Investoren ist ein MSCI-World-ETF so etwas wie der Heilige Gral. Ein nahezu perfektes Kunstwerk, das man gerne schon viel früher entdeckt hätte. Die Fakten sprechen durchaus für diese Ansicht. Man erhält über 1.000 Aktien aus der ganzen Welt. In diesem unschlagbar günstigen Paket sind sogar Aktien enthalten, die man sich unter normalen Umständen wohl nur einmal im Jahr zu Weihnachten leisten könnte. Durch die breite Streuung bleibt am Ende eine akzeptable Rendite von 7 % hängen. Dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...