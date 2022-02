Das ist mal eine Hausnummer! Am Freitag veröffentlichte das Analysehaus Jefferies eine neue Studie zum Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex. Analyst Constantin Hesse ist dabei sehr optimistisch und spricht eine klare Kaufempfehlung aus. Hesse sieht Nordex angesichts der großen Perspektive der Branche erst bei einem Kurs von 20 Euro fair bewertet!

Laut Hesse dürfte Nordex auch 2022 den Wachstumskurs eindeutig beibehalten. Schließlich zähle Nordex zu den Top 3 Windkraftanlagenbauer auf dem Land. Im kommenden Jahr erwartet Hesse dann bei Nordex die Rückkehr in die Profitabilität. An der Börse sorgten diese guten Nachrichten schon am Freitag für einen Kurssprung von mehr als drei Prozent. Die Aktie ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...