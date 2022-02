Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. In der Bundesversammlung am Sonntag erhielt er die im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen.



