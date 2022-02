DJ CORONA-BLOG/Innenministerin: Impfpflicht verfassungsgemäß

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

Innenministerin: Impfpflicht verfassungsgemäß

Bundesinnenministerin Nancy Faser (SPD) hält eine allgemeine Impfpflicht für verfassungsgemäß. "Wir brauchen eine hohe Impfquote, damit wir alle wieder ohne Freiheitseinschränkungen leben können. Und uns nicht fragen müssen, ob der Herzinfarkt schnell genug behandelt wird, wenn zu viele ungeimpfte Corona-Patienten versorgt werden müssen. Das ist viel gravierender als die Pflicht, eine Impfung nachzuweisen", sagte Faeser der Bild am Sonntag. Flächendeckende Kontrollen werde es nach Ansicht der Innenministerin aber nicht geben. Für die Bund-Länder-Beratungen in der kommenden Woche stellte Faeser eine erste Rücknahme der Corona-Maßnahmen in Aussicht. "Die Zeit für erste Lockerungen kommt jetzt. Nächste Woche beraten wir darüber mit den Ländern".

Lindner fordert von Bund und Ländern deutliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen

FDP-Chef Christian Lindner hat Bund und Länder aufgefordert, auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Mitwoch umfassende Lockerungen zu beschließen. Nach dem Treffen müsse es einen "spürbaren Unterschied in unserem Alltag" geben, so Lindner zu Bild am Sonntag. "Klar ist, dass man zu forsch beim Öffnen sein kann. Diese Gefahr ist aber inzwischen äußerst überschaubar." FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält weiter an der Aufhebung aller Maßnahmen am 19. März fest, Er sagte der Zeitung: "Und damit das nicht auf einen Schlag passiert, sollten wir bereits jetzt anfangen, erste Einschränkungen Schritt für Schritt zurückzunehmen."

Kommunen fordern einheitliche Öffnungsschritte bei Corona-Politik

Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch fordern die Kommunen einheitliche Öffnungsschritte. "Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie wollen die Menschen und die Wirtschaft endlich ein Hoffnungssignal", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Als erstes sollten bundesweit die Zugangsbeschränkungen (2G und 2G-Plus) im Einzelhandel entfallen. "Zusätzlich sollten Erleichterungen insbesondere für Jugendliche und bei Sportveranstaltungen bundeseinheitlich vorgegeben werden." Eine Überlastung der Krankenhäuser zeichne sich nicht ab. Es sei auch zu erwarten, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in wenigen Tagen erreicht sei und die Zahlen wie in anderen Ländern kontinuierlich sänken. Landsberg rief Bund und Länder dazu auf, mit einer Stimme zu sprechen.

Bundesjustizminister Buschmann sieht Lauterbach-Warnung skeptisch

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sieht die Warnung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor möglichen 500 Toten am Tag skeptisch. "Man muss vorsichtig sein mit solchen Modellrechnungen", sagte Buschmann dem Tagesspiegel am Sonntag. Die Krankenhausbelastung etwa habe sich ja auch weit weniger dramatisch entwickelt, als es Modellrechnungen befürchten ließen. "Wir sollten den Menschen nicht mehr Angst einjagen, als es angezeigt ist. Viele befinden sich seit zwei Jahren in einer sehr belastenden Situation. Da muss man den Stress nicht noch vergrößern", erklärte Buschmann. Lauterbach hatte diese Woche vor Öffnungen wie in Israel gewarnt. Dann könne man in Deutschland auf 400 bis 500 Tote am Tag kommen. Grundlage dafür sei ein RKI-Modell, mit dem man Inzidenzen unterstellen kann.

Ministerpräsident Günther bringt Abschaffung der Maskenpflicht zu Ostern ins Spiel

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat ein Ende der Maskenpflicht in Aussicht gestellt. Das sei zwar erst der letzte Lockerungsschritt, aber "je heller es wird, je mehr Ostern auch naht, können wir auch solche Schritte ins Auge fassen", sagte Günther dem TV-Sender Welt. Er kritisierte die Aussetzung der Impfpflicht durch den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder. "Das war nicht der intelligenteste Schachzug, das will ich auch ausdrücklich sagen, denn wir haben das gemeinsam verabredet und ich finde, dass die Impfpflicht in den Einrichtungen auch richtig ist." Parteipolitische kleine Winkelzüge, um sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen, "halte ich in solcher Situation schlicht und ergreifend für falsch".

EU-Wirtschaftskommissar sieht keinen Grund mehr für Corona-Impfpflicht

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sieht keinen Grund mehr, eine allgemeine Corona-Impfpflicht einzuführen. "Die Diskussion um eine Impfpflicht gegen Covid-19 hatte vor Monaten ihre Berechtigung. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt an der Zeit ist, über die Impfpflicht zu diskutieren", sagte Gentiloni den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es scheine nun ziemlich klar, dass die Schwere der Pandemie durch die vorherrschende Omikron-Variante abnehme. "In einigen Ländern haben wir immer noch hohe Todeszahlen als Nachwirkung früherer Wellen, einige östliche Mitgliedsstaaten mit niedrigerem Impfniveau leiden stärker unter der Pandemie. Aber insgesamt ist die Zahl der Todesfälle und die Zahl der Hospitalisierung deutlich rückläufig." Der Wirtschaftskommissar: "Wir sind auf dem Weg, die Beschränkungen zu lockern, Land für Land auf dem gleichen Weg." Gentiloni machte deutlich, nicht grundsätzlich gegen Zwangsimpfungen sei. In vielen Ländern gebe es sie zum Beispiel gegen Masern. Er verwies darauf, dass jede Regierung diese Frage für sich prüfen müsse.

Islands Regierungschefin positiv auf Coronavirus getestet

Die isländische Regierungschefin Katrin Jakobsdottir ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nachdem sich bereits ihr jüngster Sohn und ein weiteres Haushaltsmitglied mit dem Coronavirus infiziert hätten, sei es "keine Überraschung" für sie gewesen, als sie am Freitagabend ihr positives Testergebnis erhalten habe, schrieb Jakobsdottir am Samstag bei Facebook. Die 46-jährige Ministerpräsidentin muss sich nun für mindestens fünf Tage zu Hause isolieren. In Island breitet sich das Coronavirus derzeit stark aus. Seit Pandemiebeginn wurden in dem Inselstaat mit 370.000 Einwohnern fast 86.000 Infektionsfälle nachgewiesen. 54 Menschen starben nach offiziellen Angaben an Covid-19. Die isländische Regierung plant die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen Ende dieses Monats. Bereits am Samstag wurden die Teilnehmer-Höchstgrenzen bei Veranstaltungen sowie die Sperrstunde für Restaurants aufgehoben.

Walmart beendet Maskenpflicht für geimpfte Arbeitnehmer

Walmart hat die Maskenpflicht für geimpfte Mitarbeiter abgeschafft. Geimpfte Mitarbeiter müssen bei der Arbeit keine Masken mehr tragen, teilte die US-Warenhauskette am Freitagabend mit. Zudem soll ein spezielles Krankengeldprogramm für Covid-19-Erkrankungen eingestellt werden und die tägliche Gesundheitsprüfung entfallen. Die Walmart Inc., die rund 1,6 Millionen Mitarbeiter in den USA beschäftigt, hatte bisher eine Maskenpflicht für alle US-Mitarbeiter sowie für Kunden, wenn dies lokal vorgeschrieben war. Ungeimpfte Mitarbeiter müssen weiterhin Masken tragen, heißt es in einem Brief an die Mitarbeiter. Kürzlich hatte New York, Kalifornien, Illinois und mehrere andere Bundesstaaten erklärt, dass sie die Maskenpflicht aufheben werden, weil Coronafälle der Omicron-Variante zurückgehen.

Söder fordert umfassende Corona-Lockerungen für Handel und Gastronomie

Wenige Tage vor der nächsten Bund-Länder-Runde hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) umfassende Lockerungen der Corona-Beschränkungen gefordert. "Erstens: 2G im Handel macht keinen Sinn mehr. Da ist die FFP2-Maske sinnvoller. Zweitens: 2G in der Gastronomie reicht aus, es braucht kein 2G-Plus", sagte Söder der Rheinischen Post. Auch im Sport und bei der Kultur seien Lockerungen notwendig. "Mein Vorschlag sind 50 Prozent Auslastung mit einer Höchstbegrenzung in den Fußballstadien und 75 Prozent für die Kultur." An Schulen solle der Präsenzunterricht beibehalten werden. Söder plädierte für Tests und das Tragen von Masken statt Distanzunterricht. "Generell sollte die Maske als Letztes aufgehoben werden - sie ist und bleibt der beste Schutz", sagte er. Er sprach sich für ein schrittweises Vorgehen aus. "Die Idee 'Freedom Day' funktioniert allerdings nicht. Denn Corona hält sich an kein Datum." Er schlug vor, sich bei den Öffnungsschritten an der Situation in den Krankenhäusern zu orientieren.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 1.466,5 gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist leicht gesunken. Sie lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Sonntagmorgen bundesweit bei 1.466,5 (Vortag: 1.474,3, Vorwoche: 1.400,8). Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, lag die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Sonntagmorgen bei 125.160 (Vortag: 209.789, Vorwoche: 133.173). Am Sonntag wurden 58 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter nach Angaben des RKI insgesamt 12.344.661 Infektionsfälle (Vorwoche: 11.022.590). Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten in Deutschland liegt nun bei 119.935, die Zahl der Genesenen bei rund 8.737.000. Die Hospitalisierungs-Inzidenz lag dem aktuellsten RKI-Bericht zufolge am Freitag bundesweit bei 6,46 (Vortag: 6,23).

