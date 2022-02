Einmal mehr ist mit dem Nein vom Wochenende der Versuch gescheitert, in der Schweiz ein Verbot von Tierversuchen durchzusetzen.Bern - Tierversuche werden in der Schweiz nicht verboten. Die Stimmenden haben die Tierversuchsverbotsinitiative mit 79,1 Prozent Nein-Stimmen abgeschmettert. Einmal mehr ist mit dem Nein vom Wochenende der Versuch gescheitert, in der Schweiz ein Verbot von Tierversuchen durchzusetzen. Es war bereits das vierte Volksbegehren zu dem Thema seit 1985, und alle blieben erfolglos.

