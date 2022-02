Stuttgart (ots) -



Bundeskanzler Olaf Scholz reist zur rechten Zeit in die Ukraine und nach Russland. Setzt Kreml-Chef Wladimir Putin bei Scholz endlich Signale der Entspannung, dann wäre gerade die Bundesregierung in der Position, seinen Rückzug einigermaßen gesichtswahrend aussehen zu lassen. Schließlich hat sie bisher weniger entschlossen als so ziemlich alle Nato-Partner auf den russischen Großaufmarsch reagiert. Blitzt Scholz hingegen ab, dann braucht er wiederum einen Plan B. So etwas wie die fundamentale Weigerung, der Ukraine in ihrer Not auch Waffen zu verkaufen, ließe sich in diesem Plan B nicht länger halten. Welcher Plan es wird - Putin hat die Wahl.



