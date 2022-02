DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/12. und 13. Februar 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Deutz-AR beruft CEO ab - neuer Aufsichtsratsvorsitz

Deutz hat seinen Chef mit sofortiger Wirkung abberufen und auch die Spitze des Aufsichtsrats neu besetzt. Der Konzern will künftig eine Frau in den Vorstand berufen. Wie der Motorenbauer am Samstagabend mitteilte, ist Vorstandschef Frank Hiller vom Aufsichtsrat abberufen worden. Sebastian Schulte, bisher Finanzvorstand und Arbeitsdirektor, übernimmt den Vorstandsvorsitz und wird seine bisherigen Verantwortungsbereiche interimsweise weiterführen, wie der SDAX-Konzern mitteilte. Auch habe der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Samstag Aufsichtsratsmitglied Dietmar Voggenreiter zum neuen Vorsitzenden gewählt

Allianz übernimmt griechischen Versicherer European Reliance

Die Allianz SE baut ihr Geschäft in Griechenland mit der Übernahme des griechischen Versicherers European Reliance aus. Wie der DAX-Konzern am Freitagabend mitteilte, zahlt er insgesamt 207 Millionen Euro für die European Reliance General Insurance Company SA, den Angaben zufolge der größte unabhängige Versicherer in Griechenland. Allianz hat sich laut Mitteilung bereits 72 Prozent an European Reliance über sogenannte "Share Purchase Agreements" (Aktienkaufvereinbarungen) gesichert.

KLM setzt Flüge in die Ukraine aus - andere Airlines prüfen

Die niederländische Fluggesellschaft KLM setzt ihre Flüge in die Ukraine bis auf Weiteres aus. Dies teilte die Airline am Samstag mit, nachdem die Regierung in Den Haag eine Reisewarnung veröffentlicht hatte. Die Lufthansa erklärte, die Lage in der Ukraine werde "sehr genau beobachtet". "Eine Einstellung des Flugverkehrs wird geprüft, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dazu aber keine Entscheidung." Ähnlich äußerte sich die französische Fluggesellschaft Air France, zu deren Gruppe KLM gehört.

Lufthansa und Tui verzeichnen starke Buchungszahlen für Urlaubssaison

Der Reiseveranstalter Tui und die Lufthansa verzeichnen laut Bild am Sonntag starke Buchungszahlen für die kommende Urlaubssaison. "Wir sehen eine stark steigende Nachfrage nach Urlaubsflügen für Ostern, Pfingsten und auch für den Sommer. Die Reiselust ist groß und es gibt einen enormen Nachholbedarf nach zwei Jahren Pandemie", sagte Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister der Zeitung.

CORONA-BLOG/Walmart beendet Maskenpflicht für geimpfte Arbeitnehmer

Walmart hat die Maskenpflicht für geimpfte Mitarbeiter abgeschafft. Geimpfte Mitarbeiter müssen bei der Arbeit keine Masken mehr tragen, teilte die US-Warenhauskette am Freitagabend mit. Zudem soll ein spezielles Krankengeldprogramm für Covid-19-Erkrankungen eingestellt werden und die tägliche Gesundheitsprüfung entfallen. Die Walmart Inc., die rund 1,6 Millionen Mitarbeiter in den USA beschäftigt, hatte bisher eine Maskenpflicht für alle US-Mitarbeiter sowie für Kunden, wenn dies lokal vorgeschrieben war. Ungeimpfte Mitarbeiter müssen weiterhin Masken tragen, heißt es in einem Brief an die Mitarbeiter.

Saudi-Arabien überträgt Aramco-Aktien für 80 Mrd USD an Staatsfonds2222.SA

Saudi-Arabien hat Aktien des Erdölriesen Aramco im Wert von rund 80 Milliarden Dollar an seinen staatlichen Investitionsfonds übertragen, um die von Kohlenwasserstoffen abhängige Wirtschaft des Königreichs zu diversifizieren.

Die Übertragung von 4 Prozent der staatlichen Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) auf den Fonds wird den Plan des Public Investment Fund (PIF) unterstützen, sein verwaltetes Vermögen bis 2025 auf über 1 Billion Dollar von derzeit rund 480 Milliarden Dollar zu steigern, teilte die saudische Regierung am Sonntag mit.

Cisco hat Splunk Übernahmeangebot für 20 Mrd USD gemacht - Kreise

Cisco hat mehreren Informanten zufolge dem US-Softwarehersteller Splunk ein Übernahmeangebot für mehr als 20 Milliarden US-Dollar gemacht. Das Angebot sei vor kurzem unterbreitet worden, die Unternehmen befänden sich derzeit nicht in aktiven Gesprächen, so einige der mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Sollte es zu einem Abschluss kommen, wäre dies für Cisco die bisher größte Übernahme.

Galeria-Chef verteidigt neue Staatshilfe für Kaufhäuser

Der Chef der angeschlagenen Warenhauskette Galeria, Miguel Müllenbach, hat die millionenschwere Staatshilfe für das Unternehmen in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verteidigt. Aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds hat Galeria laut einer im Februar geschlossenen Vereinbarung 220 Millionen Euro erhalten, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr schon einmal einen Kredit in Höhe von 460 Millionen Euro bekommen hatte. "Die Einlage des WSF ist nicht nur auf ihr Risiko hin intensiv geprüft worden, sondern auch mit Sicherheiten hinterlegt und wird mit Zinsen zurückgezahlt", sagte Müllenbach der FAZ laut Vorabzusammenfassung.

CORONA-BLOG/Curevac-Chef hält 2. Generation Corona-Impfstoffe für nötig

Curevac hält an den Plänen für einen Corona-Impfstoff der zweiten Generation fest. "Wir sehen, dass die zugelassenen Impfstoffe ans Ende ihrer Möglichkeiten kommen. Es kann ja nicht sein, dass alle drei Monate eine Auffrischungsimpfung nötig sein soll", sagte Curevac-Chef Franz-Werner Haas der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

CORONA-BLOG/China erteilt Corona-Medikament von Pfizer bedingte Zulassung

China hat dem Covid-19-Medikament Paxlovid des US-Pharmaherstellers Pfizer eine bedingte Zulassung erteilt. Die für medizinische Produkte zuständige Behörde des Landes erklärte am Samstag, an dem Medikament müsse noch weiter geforscht werden.

CORONA-BLOG/Deutschlands Brauereien schlagen Alarm wegen Corona-Krise

Deutschlands Brauereien haben vor existenzbedrohenden Folgen der Corona-Politik gewarnt und ein schnellstmögliches Ende der Einschränkungen in der Gastronomie gefordert. Die Bierbranche stehe aktuell "mit dem Rücken zur Wand", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bunds, Holger Eichele, der Bild vom Samstag.

