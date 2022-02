Der Pharmakonzern hat in den vergangenen Wochen einen beeindruckenden Wandel vollzogen. War das Unternehmen und vor allem die Aktie in den vergangenen Monaten so etwas wie ein Sorgenkind unter den Anlegern, können diese schwierigen Zeiten mittlerweile wohl zu den Akten gelegt werden. Immerhin zählt Bayer 2022 mit einer Performance von 15 Prozent zum besten, was der deutsche Kurszettel zu bieten hat.

So sprang Bayer in dieser Woche beflügelt durch gute Nachrichten aus den USA sogar kurzzeitig auf 55 Euro und damit auf den höchsten Stand seit dem zweiten Quartal 2021. Für die nächste Woche wird es jetzt aus charttechnischer Sicht darauf ankommen, diese Bereiche zu festigen, um damit den neuen Kaufsignalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...