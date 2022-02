News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am Wochenende: Neben dem DAX geht es um den Nasdaq und den Goldpreis. Hierzu gibt es interessante Signale im Chartbild. DAX verliert an Kraft Der DAX schaffte ein solides Wochenplus von 2,1 Prozent, wohlgemerkt nur im XETRA-Handel. Denn am Freitagabend wurden diese Gewinne fast aufgezehrt. Die US-Börsen rutschten tief ins Minus und zogen den Endloskontrakt mit. Dies ist nur hier nicht mit eingerechnet: 20220213 ...

