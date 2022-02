Xetra Gold: Steigende Inflation und geopolitische Spannungen machen Gold attraktiv!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: 4GLD ISIN: DE000A0S9GB0



Rückblick: Xetra-Gold ist das führende physisch hinterlegte Gold-Wertpapier in Europa. Der Bestand erhöht sich immer dann, wenn Anleger Xetra-Gold-Anteile über die Börse kaufen. Die Inflation und geopolitische Spannungen sorgen dafür, dass Gold für Anleger als Beimischung wieder interessant wird. Für jeden Xetra GOLD-Anteilsschein wird im Zentraltresor genau ein Gramm Gold hinterlegt. Anleger könnten sich das physisch hinterlegte Gold auch ausliefern lassen. Der ETC lief in den vergangenen Monaten seitwärts. Im November und im Jänner sahen wir dann Ausbrüche aus der Seitwärtsrange. Es folgten dynamische Bewegungen nach Norden. Bei rund 53 EUR übernahmen aber die Bären das Zepter und der ETC fiel wieder bis unter den EMA-50 zurück.

Meinung: Etwa 5 bis 10 Prozent Gold im Portfolio gelten laut Experten als sinnvolle Beimischung. Investoren schichten bei steigenden Inflationszahlen einen Teil ihres Kapitals zur Stabilisierung des Depots in Gold um. Dies dient auch als Schutz gegen eine mögliche negative Entwicklung an den Aktienmärkten. Wenn der Goldpreis anziehen sollte, kann man an dieser Entwicklung mit dem Xetra-Gold ETC partizipieren. Die steigende Inflation und auch die geopolitischen Spannungen im Russland-Ukraine Konflikt, lassen einen Long-Trade aussichtsreich erscheinen.

Chart vom 11.02.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 51.72 EUR



Setup: Bei einem Breakout über 52 EUR bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Diese könnte nach dem Entry unter den letzten Kerzen, unter dem EMA-50, abgesichert werden. Defensivere Trader wählen als Stopp-Level das letzte Pivot-Tief.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in 4GLD



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.