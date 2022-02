EQS-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation

ASMALLWORLD unterstützt MAG of Life die ersten The Ritz-Carlton Residences in die Vereinigten Arabischen Emiraten zu bringen Zürich, 14.02.2022 -ASMALLWORLD-Kunde MAG of Life hat mit Marriott International einen Vertrag unterzeichnet, um die ersten The Ritz-Carlton Residences in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu bauen. Diese werden Teil des luxuriösen KETURAH Resorts werden. ASMALLWORLD hat MAG of Life bei diesem Projekt schon über ein Jahr begleitet und spielte bei der Vermittlung dieses Deals mit Marriott eine entscheidende Rolle. Die ersten Villen und Residences mit einem geschätzten Marktwert von über USD 500 Mio. werden am 15. Februar 2022 in den Verkauf gehen. ASMALLWORLD wird diesen Prozess als Verkaufskoordinator begleiten und schätzt über die kommenden Jahre ein Verkaufsprovision in der Höhe von mehreren Millionen zu erzielen. ASMALLWORLD-Kunde MAG of Life, die Wellness-Immobiliensparte der in Dubai ansässigen MAG Group, einem der grössten Immobilienentwickler im Nahen Osten, unterzeichnete eine Vereinbarung mit Marriott International, um die ersten The Ritz-Carlton Residences in die Vereinigten Arabischen Emirate zu bringen. Die Residences werden Teil des KETURAH Resorts werden, welches im Zentrum von Dubai nach höchsten Wellness- und Luxusstandards gebaut wird. Neben den Residences wird das Resort auch ein Hotel, einen privaten Member-Club, ein umfassendes Wellness-Center, Restaurants auf Michelin-Niveau und eine Einkaufspromenade umfassen. Im Einklang mit KETURAHs Fokus auf holistische Wellness, wird The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, über einzigartige Wellness-Innovationen der Fima Delos verfügen, welche dazu beitragen werden, dass künftige Eigentümer einen umfassenden Wellness-Luxus-Lifestyle leben können. Alle Residences liegen am Dubai Creek mit Blick auf das Naturschutzgebiet Ras Al Khor und bieten eine gute Anbindung an das Dubai International Financial Centre (DIFC) und den internationalen Flughafen von Dubai (DXB). "The Ritz-Carlton Residences Dubai Creekside ist ein einzigartiges Projekt, welches es in dieser Region so noch nicht gegeben hat. Wir verbinden luxuriöses Wohnen mit einer holistischen Sichtweise auf Wellness und bieten unseren künftigen Bewohnern dadurch eine völlig neue Dimension des Wohlbefindens", kommentierte der Eigentümer von MAG of Life, Talal AlGaddah. Erhebliches Umsatzpotenzial für ASMALLWORLD ASMALLWORLD berät MAG of Life schon seit über einem Jahr auf diesem Projekt und spielte bei der Auswahl der strategischen Partner für das KETURAH Resorts eine Schlüsselrolle. Die Partnerschaft mit Marriott wurde von ASMALLWORLD initiiert und mitverhandelt. ASMALLWORLD übernimmt nun auch die Rolle als Verkaufskoordinators und hat somit die Verantwortung den Verkauf aller Villen und Wohnungen zu leiten. Das Unternehmen erwartet in den kommenden Jahren eine Verkaufsprovision von mehreren Millionen USD zu erwirtschaften. Die erste Verkaufsperiode für The Ritz-Carlton Residences beginnt am 15. Februar 2022. Zu diesem Zeitpunkt werden Immobilien mit einem geschätzten Marktwert von über USD 500 Mio. zum Verkauf stehen, darunter folgende Objekte: - «Mansions» mit 8 Schlafzimmern, direktem Blick auf Dubais einzigartiges Naturreservat, und im Stil von einem von drei architektonischen Themen gebaut: Erde, Himmel oder Wasser. - «Residences» mit 2-3 Schlafzimmern, welche alle über die neuesten Qualitätsstandards von The Ritz-Carlton verfügen "Wir freuen uns sehr, den Verkaufsprozess für dieses einzigartige Luxusresort zu starten. Mit Ritz-Carlton haben wir den perfekten Partner und hoffen, dass wir für die einzigartigen Villen und Wohnungen viele glückliche Eigentümer finden werden, welche in die ersten Residences in den Vereinigten Arabischen Emiraten einziehen werden", kommentiert Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. "Wir freuen uns, mit MAG of Life zusammenzuarbeiten, um die Marke The Ritz-Carlton an einen historischen Ort am Dubai Creek zu bringen", sagte Satya Anand, President, Europe, Middle East & Africa von Marriott International. "Es gibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiterhin eine sehr starke Nachfrage nach luxuriösem Wohnen, und The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside wird mit seinem gehobenen Stil, luxuriöser Ausstattung und erstklassigem Service, eine hervorragende Option für das Luxus-Segment in Dubai sein." Für weitere Informationen über The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside und das KETURAH Resort besuchen Sie bitte das offizielle Sales Office im DIFC oder die The Ritz-Carlton, Dubai, Creekside Website unter www.theresidencesdubaicreek.com. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. Die Aktien der ASMALLWORLD AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (ASWN; CH0404880129). ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

