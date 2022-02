Der Versicherungskonzern will einen griechischen Branchenkollegen übernehmen. Im Rahmen einer Aktienkaufvereinbarung sollen 72 % an European Reliance General Insurance erworben werden. Dafür und für das anschließende freiwillige Übernahmeangebot an die restlichen Reliance-Aktionäre gibt ALLIANZ insgesamt 207 Mio. Euro aus. Der Gebotspreis je Reliance-Aktie liegt bei 7,80 Euro. Der Übernahme müssen noch die griechische Zentralbank, die Wettbewerbsbehörde und Kapitalmarktaufsicht zustimmen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



