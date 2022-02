Der Ukraine-Konflikt wird ein stärkerer Belastungsfaktor auch an der Frankfurter Börse. Ein befürchteter Einmarsch Russlands in das Nachbarland hatte am Freitag die Kurse an den US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Dem dürfte der DAX am Montagmorgen mit klaren Verlusten folgen.Der Broker IG taxiert den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,5 Prozent niedriger auf 15.191 Punkte. "Es ist keine Entspannung im Ukraine-Konflikt in Sicht", sagten am Morgen die Finanzmarkt-Experten der Commerzbank. ...

