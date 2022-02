An den Finanzmärkten sorgt die weiterhin angespannte Lage an der ukrainisch-russischen Grenze für Vorsicht und Zurückhaltung.Frankfurt - Der Euro ist am Montag stabil in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1345 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Im Vergleich zum Franken hält sich der Euro mit 1,0498 weiter im Bereich von 1,05. Das EUR/CHF-Währungspaar war am Freitagabend wegen der steigenden Nervosität im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise um rund...

Den vollständigen Artikel lesen ...