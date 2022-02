In der Vorwoche hatten wir mit vier Plustagen eine kleine Gewinnserie hingelegt, die im DAX zunächst bis an die größere Trendlinie und damit die Begrenzung des Dreiecks führte: Der Freitag sorgte allerdings für negative "vibrations" - denn schon am Donnerstag wurden die Märkte durch die hohe Teuerungsrate in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...