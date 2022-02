Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine starke Handelswoche hinter sich. Vier Tage legte der DAX teilweise kräftig zu. Lediglich am Freitag ging es nach unten. Und auch hier konnte der DAX einen Teil seiner Verluste im Verlauf des Tages wettmachen. Marktidee: Deutsche Telekom Von der Telekom gab es zuletzt eine Reihe kurstreibender Nachrichten. So wird eine Abspaltung der Funkturm-Tochter wahrscheinlicher. Außerdem veröffentlichte die US-Tochter starke Geschäftszahlen. Die Aktie der Deutschen Telekom zog daraufhin kräftig an. Dabei kletterte das Papier über die wichtige 200-Tage-Linie. Zuletzt konsolidierte das Papier an einem Widerstandsbereich. Ein Anstieg darüber würde die nächsten drei Kursziele freisetzen.