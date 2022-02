In Deutschland wurden im Jahr 2020 erstmals mehr als eine Mio Tonnen Altgeräte erfasst und behandelt. Die bei den Erstbehandlungsanlagen angenommene Menge an E-Schrott stieg laut letzte Woche veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes gegenüber 2019 um mehr als neun Prozent auf insgesamt 1,037 Mio Tonnen. Die von Destatis ausgewiesene Menge der in die Erstbehandlung gegebenen Altgeräte ...

