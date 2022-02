Die Aktien von AMD und Nvidia gingen am Freitagabend in die Knie. AMD verlor rund zehn Prozent, während Nvidia rund sieben Prozent nachgab. Ein Grund für die Schwäche der hochbewerteten Wachstumsaktien sind die wiederaufflammenden Zinssorgen. Doch die Chip-Aktien belastet noch ein Faktor - und der hat mit der Ukraine-Krise zu tun.Russland hat in den vergangenen zehn Tagen seinen Truppenaufbau an der ukrainischen Grenze beschleunigt. Der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...