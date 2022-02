Nachdem die Aktie von BioNTech am Freitag noch mit einem Plus von gut zwei Prozent aus dem US-Handel gehen konnte, steht sie am Montagmorgen erneut deutlich unter Druck. Auf der Handelsplattform Tradegate verliert das Papier gut vier Prozent auf 143,95 Euro.Bereits am Freitag meldeten BioNTech und der US-Partner Pfizer, dass sie ihren Anfang Februar bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereichten Antrag auf Notfallzulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder unter fünf Jahren doch noch einmal aktualisieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...