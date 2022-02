Die Los Angeles Rams haben im eigenen Stadion den 56. Super Bowl gewonnen. Der Favorit setzte sich am Sonntag vor 70.000 Zuschauern im SoFi Stadium gegen Cincinnati Bengals mit 23:20 durch. Für die Rams ist es der zweite Super Bowl in der Geschichte des Teams. Die Börsianer hatten den Erfolg herbeigesehnt.In einer engen Partie lagen die Rams in der Anfangsphase des zweiten Viertels mit 13:3 vorn, angeführt von Quarterback Joe Burrow drehten die Bengals jedoch zunächst das Spiel. Mit einem 20:16-Vorsprung ...

