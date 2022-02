The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2022ISIN NameCH0353427989 ZUG ESTATES HLDG 17-22AT0000A1CB33 CA IMMO 15/22CH0353955195 SANTHERA PHARM.HD 2022CH0353428045 AARGAU KT 17-22USC96729AC96 BAUSCH HEALTH 15/25 REGSXS1567475303 SKAND.ENSK. 17/22 MTNUS007903BD80 ADV.MICRO DEVIC.2026 CVUSU59332AE36 MICROCH.TECH 20/24 REGSXS0593062788 INVESTEC BK 11/22 MTNUSP7807HAM71 PETROLEOS D VEN. 11/22XS0413493957 IMPER.BRANDS FIN.09/22MTNUS89153VAB53 TOTALEN.CAP.INT. 12/22US60937PAB22 MINDBODY 2024 CVXS2277008236 BERFEST INVT 21/31 FLRUS595017AH76 MICROCHIP TECHN. 2037 CVDE000A289KF7 SAARLAND LSA R.5 21/22US453204AA78 IMPINJ 21/26 CVLU0101257581 AGIF-ALL.GLBL EQU. AT EO INVESTMENT